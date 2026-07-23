В Самарской области экстремалы на квадроциклах устроили ралли в охраняемой зоне

В Сызранском районе на территории памятника природы "Рачейские скалы" остановлено незаконное ралли квадроциклистов, сообщило региональное минприроды.
Любители экстремальной езды проигнорировали правила посещения особо охраняемой природной территории, но координаторы режима охраны пресекли продолжение заезда.
Экологический надзор уже располагает материалами о 16 транспортных средствах, нарушивших режим. Сейчас в полицию направлены запросы для установления владельцев квадроциклов и привлечения их к ответственности. "Нарушение режима влечет административную ответственность по ст. 8.39 КоАП РФ", — предупреждают в министерстве.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.