В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Во вторник, 3 марта, в Самаре начала работу в тестовом режиме мобильная экологическая лаборатория. Она приобретена за счет средств областного бюджета в рамках госпрограммы "Охрана окружающей среды Самарской области", реализуемой региональным минприроды.

"Лаборатория оснащена газоанализаторами, хроматографами, которые позволяют в автоматическом режиме измерять концентрации широкого спектра загрязняющих веществ, например, сероводорода или аммиака. Немаловажно, что при отборе воздуха также фиксируется скорость и направление ветра, температура, влажность", - объясняет ведущий инженер природоохранной организации Надежда Пономарева.

Специалисты говорят, что новый передвижной комплекс позволяет не просто быстро проверять показатели в режиме онлайн, но и передавать более точные результаты.



"Раньше приходилось носить все оборудование с собой, выставлять схему, по которой отбиралась проба. Далее приходилось везти пробу к транспортировочному центру, потом в лабораторию... Сейчас все замеряется автоматически, стало намного удобней. Проба не теряет своих исходных качеств, пока ее везут, - здесь уже все проверяется на месте. Это дает более точный результат", - поясняет ведущий инженер ГБУ "Природоохранный центр" Мария Матькина.

Комплекс будет использоваться "Природоохранным центром", подведомственным минприроды Самарской области. На 2026 г. планируется 156 тестовых выездов мобильной экологической лаборатории для замеров и корректировки работы самой станции. После того как пройдут все испытательные мероприятия, станция должна пройти аккредитацию.