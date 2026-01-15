16+
Экология Общество

В 2026 году в Самарской области проведут работы по семи объектам для экологической реабилитации акваторий и защиты от подтоплений

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В этом году в регионе продолжатся работы по экологической реабилитации водных объектов, ремонт и строительство гидротехнических сооружений. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" и государственной программы региона "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области".

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

"Мы проводим экологическую расчистку водных объектов и работы по предотвращению подтопления населенных пунктов при паводке. Приоритет - второму направлению, так как это безопасность жителей. Если населенный пункт ранее подвергался подтоплению, мы включаем его в программу в первую очередь. Один из недавних таких примеров - капремонт переливной плотины на реке Большой Иргиз в Пестравке, который мы начали в 2025 году", - прокомментировал врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Также запланированы капитальный ремонт гидротехнического сооружения водохранилища "Крутой Дол" в поселке Антоновка Сергиевского района и строительство новой переливной плотины на реке Большой Иргиз в Большой Глушице.

Для экологической расчистки водных объектов муниципалитеты проводят обследования и ведут подготовку необходимых документов для участия в госпрограмме Самарской области.

"Часть работ ведется на федеральные деньги. Например, до 2028 года по нацпроекту мы расчистим 33 га на участке протяженностью 1,8 км на реке Сызранка в Сызрани. В период предыдущего нацпроекта мы уже расчистили более 40 га на данном участке", - добавил Ефимов.

Также благодаря субвенциям из федерального бюджета в 2026 году начнется расчистка пруда Школьный в селе Исаклы. Объем работ составит 9,4 га в рамках разработанного в прошлом году проекта.

За счет средств областного бюджета проведут расчистку озера "Приказное" в селе Утевка Нефтегорского района и пруда Барский на реке Бурочка в Шигонах.

Напомним, в 2025 году завершены расчистка 16 га озер Старицы Дубовый Ерик в Самаре и капремонт плотины на реке Орлянка в Сергиевском районе.

