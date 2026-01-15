В 2026 году в Самарской области проведут работы по семи объектам для экологической реабилитации акваторий и защиты от подтоплений

В этом году в регионе продолжатся работы по экологической реабилитации водных объектов, ремонт и строительство гидротехнических сооружений. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" и государственной программы региона "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области".
"Мы проводим экологическую расчистку водных объектов и работы по предотвращению подтопления населенных пунктов при паводке. Приоритет - второму направлению, так как это безопасность жителей. Если населенный пункт ранее подвергался подтоплению, мы включаем его в программу в первую очередь. Один из недавних таких примеров - капремонт переливной плотины на реке Большой Иргиз в Пестравке, который мы начали в 2025 году", - прокомментировал врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
Также запланированы капитальный ремонт гидротехнического сооружения водохранилища "Крутой Дол" в поселке Антоновка Сергиевского района и строительство новой переливной плотины на реке Большой Иргиз в Большой Глушице.
Для экологической расчистки водных объектов муниципалитеты проводят обследования и ведут подготовку необходимых документов для участия в госпрограмме Самарской области.
"Часть работ ведется на федеральные деньги. Например, до 2028 года по нацпроекту мы расчистим 33 га на участке протяженностью 1,8 км на реке Сызранка в Сызрани. В период предыдущего нацпроекта мы уже расчистили более 40 га на данном участке", - добавил Ефимов.
Также благодаря субвенциям из федерального бюджета в 2026 году начнется расчистка пруда Школьный в селе Исаклы. Объем работ составит 9,4 га в рамках разработанного в прошлом году проекта.
За счет средств областного бюджета проведут расчистку озера "Приказное" в селе Утевка Нефтегорского района и пруда Барский на реке Бурочка в Шигонах.
Напомним, в 2025 году завершены расчистка 16 га озер Старицы Дубовый Ерик в Самаре и капремонт плотины на реке Орлянка в Сергиевском районе.
Последние комментарии
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!