В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку

Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
Что можно сдавать: одежду (любую, но чистую), постельное белье, полотенца, скатерти, другие текстильные изделия. Нельзя сдавать игрушки, пластик, бытовой мусор.
Контейнеры будут обслуживать раз в 10 дней. После сортировки их отправят в Ивановский экокластер — на предприятия с полным циклом переработки. Из старой одежды сделают новую продукцию: пряжу, ткани, спецодежду, брезент и даже перчатки.
Боксы устанавливают на контейнерных площадках в центральных районах Самары. На каждом контейнере есть QR-код. Отсканируйте его, чтобы:
• Увидеть, во что превращается текстиль на переработке.
• Посмотреть карту с адресами.
С 2024 г. кластер переработал около 3000 т текстильных отходов, выпустил 3200 т пряжи, 90 млн пар перчаток и 2,2 млн погонных метров брезента.
Последние комментарии
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!