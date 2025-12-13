В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку

Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.

Что можно сдавать: одежду (любую, но чистую), постельное белье, полотенца, скатерти, другие текстильные изделия. Нельзя сдавать игрушки, пластик, бытовой мусор.

Контейнеры будут обслуживать раз в 10 дней. После сортировки их отправят в Ивановский экокластер — на предприятия с полным циклом переработки. Из старой одежды сделают новую продукцию: пряжу, ткани, спецодежду, брезент и даже перчатки.

Боксы устанавливают на контейнерных площадках в центральных районах Самары. На каждом контейнере есть QR-код. Отсканируйте его, чтобы:

• Увидеть, во что превращается текстиль на переработке.

• Посмотреть карту с адресами.

С 2024 г. кластер переработал около 3000 т текстильных отходов, выпустил 3200 т пряжи, 90 млн пар перчаток и 2,2 млн погонных метров брезента.