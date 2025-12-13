16+
Общество

Ночью в регионе на дорогах работало 224 единицы снегоуборочной техники

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За прошедшую ночь на дорогах в Самарской области задействовано до 224 единиц спецтехники, на трассах федерального значения — до 100 единиц.

Расход противогололедных материалов составил более 2000 тонн. Работы по поддержанию безопасного и бесперебойного движения продолжаются.

Сейчас на территории области — +1 до -3°C. В ряде районов (Богатовском, Борском, Волжском, Сызранском, Шигонском) идет слабый снег, местами — метель и туман.

Однако синоптики прогнозируют продолжение непогоды. Дорожные службы находятся в режиме повышенной готовности к возможному сильному снегопаду.

"Рекомендуем отказаться от дальних поездок на автомобиле. Если поездка необходима, будьте предельно внимательны: соблюдайте дистанцию, снижайте скорость на сложных участках и избегайте резких маневров", - предупреждает пресс-служба областного минстранса.

