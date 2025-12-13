Какая поддержка участникам СВО и их семьям оказывается в Самарской области

На комиссии Общественной палаты Самарской области по общественному контролю и общественной экспертизе рассмотрели вопросы, касающиеся помощи участникам СВО и их семьям. Участник СВО и его семья может рассчитывать на серьезную поддержку в сфере медицины и образования, а также воспользоваться правом на получение земельного участка, на бесплатную юридическую помощь и маршрутизацию в трудоустройстве.

Медицинская помощь

По информации министерства здравоохранения Самарской области, участникам СВО и их семьям в регионе повышенное внимание уделяется во всех медицинских учреждениях. В поликлиниках по месту жительства каждый главный врач наперечет знает всех вернувшихся домой бойцов и членов их семей. Таких пациентов в поликлинике медики передают с рук на руки, ограждая воинов от суеты и очередей.

Когда вернувшимся с войны нужна госпитализация, медики сообщают в минздрав о необходимости специализированной помощи в сфере терапии, нозологии, неврологии и хирургии. Такую помощь оказывают в больнице Пирогова и в Госпитале ветеранов войн в Самаре. Только за 2025 г. специализированную медицинскую помощь получили 272 участника СВО и 1312 членов их семей.

Медицинская помощь участникам СВО и их семьям оказывается вне очереди, для них создана возможность медицинского сопровождения и реабилитации, предусмотрены диспансерное наблюдение, а также расширенная диспансеризация и паллиативная медицинская помощь (обеспечение лечебным питанием).

На медицинскую реабилитацию (стационарную или амбулаторную) могут рассчитывать пациенты с заболеваниями центральной нервной системы и последствиями травм периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, хроническими соматическими заболеваниями, а также те, кому требуется психологическая и психиатрическая помощь.

На дополнительные сервисные услуги из регионального бюджета в этом году выделено 59 млн рублей. Еще 30 млн рублей в этом году направлено на новые потребности воинов: зубопротезирование и глазопротезирование. За год услугой воспользовалось 106 человек и 724 пациента ожидают своей очереди.

В рамках медицинской реабилитации в больницах по всей области работает 45 кабинетов медико-психологического психологического консультирования. Как сообщили в минздраве, чаще всего диагноз пациентов — это острая реакция на стресс, расстройство сна и тревога. Медико-психологическую помощь сегодня оказывают также в Госпитале ветеранов войн и во многих организациях, помогающих участникам СВО.

С 2023 по октябрь 2025 г. медицинскую реабилитацию прошли в Госпитале ветеранов войн 752 участника СВО и 2402 члена их семей, в санатории "Можайский" — 246 бойцов и 816 членов их семей, а в больнице Пирогова по направлениям травматология, нейрохирургия и хирургия — 2881 пациент и 3056 человек прооперированы.

На расширенную диспансеризацию воинов и их родных медики приглашают сами. Пациенты проходят обследования в режиме одного окна у хирурга, невролога, стоматолога, офтальмолога, уролога или гинеколога, а также у травмотолога и кардиолога. Для такой диспансеризации предстоит посетить СОКБ им. Середавина или клинические больницы РЖД Медицина в Самаре и Сызрани, а также городскую поликлинику № 9 в Тольятти. Для поездки на диспансеризацию медучреждение выделяет машину, которая доставит пациента туда и привезет обратно.

С каждым годом количество, прошедших расширенную диспансеризацию растет: если в 2023 году их было 431, в 2024 — 1041, то в 2025 уже 2407 человек. Стоит отметить, что в сфере диспансеризации Самарская область лидирует по Приволжскому федеральному округу, в том числе в части организации этой работы и сроков оказания услуги.

Реабилитацию в рамках ОМС по заболеваниям и последствиям травм нервной и периферической нервной систем, а также опорно-двигательного аппарата и хронических соматических заболеваний 75 участников СВО нашего региона прошли в санатории "Сергиевские минеральные воды". Кроме того, ежегодно в рамках благотворительности санаторий предоставляет 24 места для реабилитации воинов.

Не все, принимающие участие в СВО являются военнослужащими. Поэтому уже в июне 2023 г. в Самарской области было принято решение за счет регионального бюджета обеспечивать такую категорию пациентов и членов их семей палатами с улучшенными условиями, дополнительным питанием и психокоррекционной помощью. Эта услуга доступна имеющим показания для реабилитации по заболеваниям и последствиям травм нервной системы, опорно-двигательного аппарата и хронических соматических заболеваний.

Недвижимость для участников СВО

Активно включены в сопровождение участников СВО муниципалитеты. Нередко, не зная, куда обратиться, участники СВО приходят в муниципальную администрацию. В связи с этим в районах и городах наладили взаимодействие со всеми помогающими организациями - не только в сфере здравоохранения, но и по всем вопросам, которые часто возникают у воинов. Так, например, всегда актуальными остаются вопросы трудоустройства после возвращения с войны и юридической помощи, в том числе при получении земельного участка.

Участники СВО имеют право получить земельный участок или забрать социальную выплату в размере 250 тыс. рублей. Министерство имущества Самарской области поставило на учет 1025 человек, которые вправе получить такое имущество или деньги. При этом сформирован 1031 земельный участок, 735 из которых еще не распределены. По информации министерства, пока за предоставлением земли обратились 476 участников СВО, 296 участков уже предоставлены. Забрать социальную выплату предпочли 444 бойца.

Хорошая новость для жителей Самары: для подготовки и выдачи земли участникам СВО выделена земля из областной собственности на территории Жигулевских садов. В связи с этим, вероятнее всего, уже в следующем году для воинов там начнут выделять участки со всей необходимой инфраструктурой.

Помощь в образовании

С 2022 г. Самарская область оказывает поддержку семьям участников СВО в сфере образования. Так, дети участников СВО в приоритетном порядке зачисляются в детские сады, школы, в группу продленного дня, а также в учреждения среднего и высшего образования. При необходимости школьники могут бесплатно работать со школьным психологом и учителями-предметниками за рамками образовательной программы, получать дополнительное образование.

Семья не платит за детсад, за второй прием пищи в начальной школе, а также за питание школьников с 5 по 11 класс и студентов колледжей и техникумов. Все расходы на себя взяла область, выделив на это в 2025 г. более 500 млн рублей.

Кроме того, появилась возможность бесплатно получить среднее профессиональное образование или перевестись с платного на бесплатное обучение в колледже и вузе как самим участникам СВО, так и их детям.

Еще одна мера поддержки — освобождение ребенка участника СВО от занятий, когда отец приезжает в отпуск.

Как рассказали в министерстве образования Самарской области, случается, что вопрос у семьи участника СВО не регулируется мерами поддержки, которые действуют на федеральном и региональном уровне. В этом случае ситуация решается в индивидуальном порядке.

"Для поддержки участников СВО и их семей делается много губернатором Самарской области и региональным правительством, муниципалитетами, лечебными учреждениями и учреждениями образования, общественными организациями. Огромное спасибо и низкий поклон участникам СВО, которые сегодня защищают Россию. А наша задача сегодня — выстроить четкое взаимодействие между учреждениями и организациями, которые взаимодействуют с участниками СВО и их семьями", — говорит Галина Гусарова, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по общественному контролю и общественной экспертизе.