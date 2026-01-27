16+
Соцподдержка Общество

С января Отделение СФР по Самарской области назначает единое пособие по новым правилам

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 году Отделение СФР по Самарской области назначило единое пособие родителям более 183,3 тысяч детей и 5 тысяч беременных женщин. В новом году данная мера поддержки будет назначаться по новым правилам.

С 1 января был изменен подход к оценке доходов граждан при назначении и выплате единого пособия. Теперь размер необходимого минимального дохода, учитываемого при определении права на единое пособие, составляет 8 МРОТ в расчетном периоде. В 2026 году величина установленного МРОТ — 27 093 рублей. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи, вне зависимости от формы занятости, должен составлять не менее 216 744 рублей в расчетном периоде. С нового года выплата по больничному листу также входит в этот доход.

"Если гражданин получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности, это является уважительной причиной наличия доходов менее 8 МРОТ", — дополнил заместитель управляющего Отделением СФР по Самарской области Николай Просвиркин.

Также при назначении единого пособия в расчет среднедушевого дохода семьи больше не учитываются:

  • единовременная материальная выплата от работодателя при рождении или усыновлении ребенка;
  • ежемесячная выплата при лишении жилья или другого имущества для граждан Курской области.

После проведенной индексации размер единого пособия на детей в Самарской области составил 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе (8 634,50, 12 951,75 и 17 269 рублей). Для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках, новые размеры единого пособия составили 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения (9 702,50, 14 553,75 и 19 405 рублей).

Одно из условий для назначения единого пособия — ежемесячный доход на каждого члена в семье не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в Самарской области. В 2026 году он равен 17 803 рублям.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

