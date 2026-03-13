В пяти районах области временно отключат свет 16 и 17 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

16.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка (ул. Клубная);

16.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка (ул. Азотчиков, ул. Советская, ул. Клубная, ул. Новосёлов);

16.03.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. 40 лет Победы);

16.03.2026 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Первомайская, ул. Чкалова, ул. Восточная, ул. Набережная, пер. 2-й Восточный, пер. Спортивный);

16.03.2026 г. с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево

16.03.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новорепьевкий

16.03.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Куропаткино

16.03.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Журавлевский

16.03.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Совхозная).

16.03.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Мельничная).

16.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Красильникова, пер. Песочный, ул. Полевая);

16.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Центральная, ул. Озерная).

16.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная);

16.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Овражная, ул. Дорожная);

16.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

16.03.2026 года 8-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Коноваловка (ул. Октябрьская, пер. Октябрьский, ул. Верхне-Ленинская, ул. Молодежная)

16.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район

с. Захаровка (ул. Комарова, ул. Центральная)

16.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район

с. Коноваловка (ул. Верхне-Ленинская)

16.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район

с. Алексеевка (ул. Школьная)

17.03.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Покровская, ул. Менделеева, ул. Кутузова, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, 4-й проезд);

17.03.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Совхозная)

17.03.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Мельничная).

17.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский

17.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский

17.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Жареный Бугор

17.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка

17.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.