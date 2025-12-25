Электросети СПЗ покупает компания из Тольятти

Электрические сети ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ) приобретает тольяттинское ЗАО "Энергетика и Связь Строительства" ("ЭиСС"). Это следует из итогов торгов, опубликованных арбитражным управляющим СПЗ.
На торги помимо "ЭиСС" заявлялись ООО "Самарская сетевая компания" и ООО "Самарасеть". Лучшее предложение по цене сделала компания "Энергетика и Связь Строительства" — 121,3 млн руб. при начальной цене в 113,7 млн рублей.
Напомним, это вторая попытка продать электросети обанкротившегося завода, от которых запитаны значительная часть жилой застройки Юнгородка, большого количества промышленных и торговых потребителей, в том числе МП "Трамвайно-троллейбусное управление", ООО "Электрощит ЭТМ", Кировский рынок и другие объекты.
В 2023 г. победителем торгов признали оренбургское ООО "Афина", которое предложило 117,7 млн рублей. Однако соперники по торгам — "Россети" и АО "Самарская сетевая компания" (ССК) — оспорили результат, и торги были признаны недействительными. Выяснилось, что "Афина" не имеет лицензии на деятельность в сфере электроэнергетики и не могла приобретать соответствующее имущество СПЗ, который является субъектом естественной монополии.
ЗАО "Энергетика и Связь Строительства" зарегистрировано в Тольятти по ул. Белорусской, 33. Директор компании Валентин Богряков. Компания выросла из советского строительного гиганта "Куйбышевгидрострой", состав акционеров в публичном доступе отсутствует. Баланс ЗАО, по данным ИАС Seldon.Basis, составляет 2,89 млрд руб., выручка по итогам 2024 г. - 1,88 млрд руб., чистая прибыль - 218 млн рублей.
