Стало известно, где в области отключат свет с 25 по 27 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
25.11.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Узюково (ул. Придорожная, ул. Победы, ул. Жукова, ул. Ленина, ул. Сиреневая, ул. Кленовая, ул. Тополиная, ул. Осиновая, ул. Рябиновая, ул. Лиловая, ул. Кедровая, ул. Еловая, ул. Сосновая);
25.11.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Пискалы (ул. Куйбышева, ул. Красногорская, ул. Ставропольская, ул. Пролетарская, ул. Больничная, ул. Чапаева, ул. Мира, ул. Луговая, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Северная, ул. В.Рыбленкова, ул. Озерная, пр-д Молодежный);
25.11.2025 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Зелёновка
25.11.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Мусорка (ул. Менделеева, ул. Юбилейная, ул. Центральная, ул. Новая, ул. Строителей, ул. Покровская, ул. Кутузова, ул. Славянская, ул. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, ул. 4-й Проезд);
25.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Мира, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Заводская);
26.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Выселки (ул. Садовая, проезд Пионерский);
26.11.2025 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
г. Новокуйбышевск:
п. Липяги
27.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Ветеранов, ул. Зеленая).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
