Энергетики сообщили об отключениях света с 28 по 31 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

28.10.2025 года с 15-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка

28.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Бахилово

28.10.2025 года с 09-30 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Комсомольская, ул. Степана Разина)

28.10.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Кольцова, Кооперативная, ул. Краевая, ул. Кутузова, ул. Рабочая, ул. Советская)

28.10.2025 года с 09-30 до 16-30 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Советская; ул. Куйбышева)

29.10.2025 года с 09-30 до 16-30 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук

29.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кинзягулово (ул. Степная)

29.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Новая, ул. Загорная, ул. Нагорная, ул. Пионерская, ул. Шоссейная, ул. Молодежная, ул. Обороны, ул. Полевая, ул. Садовая)

29.10.2025 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Андросовка

29.10.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

(ул. Кооперативная, ул. Совхозная, ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. Пушкина, ул. Центральная, ул. Куйбышева, ул. Л. Толстого, ул. Тельмана, ул. Нефтянников, ул. Полевая, ул. Лесная)

29.10.2025 года с 09-30 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Комсомольская, ул. Степана Разина)

29.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Валы

30.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Бахилово (полностью)

31.10.2025 года с 09-30 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Степана Разина)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.