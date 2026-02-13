Стало известно, где отключат свет с 14 по 17 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

14.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Радужная, ул. Зеленая, ул. Солнечная, ул. Шоссейная);

14.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Исаково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Подлесная, ул. Хлеборобов)

14.02.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Свободный (ФЛ-Горохов Д. Ю, Горохов Ю.А., Чередников, Сухочев).

14.02.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Свободный (ул. Нагорная, ул. Дачная).

16.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Горностаевка

16.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тукшум

16.02.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева);

16.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М.Горького, ул. Красноярская, ул. Висловская);

16.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина (п. Удача)

16.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик (ул. Нефтянников, ул. Буровик, ул. Школьная);

16.02.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кинель-Черкассы (ул. Строительная, ул. Ново-Кировская, ул. Новая, ул. Волжская);

16.02.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфеновка (ул. Комсомольская, ул. Центральная);

16.02.2026 года с 13-00 до 17-00 местного времени

Кинельский район:

с. Парфеновка (ул. Гаражная, ул. Пл. Революции, пер. Специалистов, Школа, СДК).

16.02.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Георгиевка (ул. Полевая, ул. Вокзальная, ул. Элеваторная, скважина ООО "Теплосеть");

16.02.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Георгиевка (ул. Элеваторная, пер. Молодёжный, ул. Советская);

16.02.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Борский район:

с. Гвардейцы (ул. Заречная)

17.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красные Дома

17.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Б. Фёдоровка

17.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Вязовка

17.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Мордвинка

17.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Подсолнечный

17.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Стрела

17.02.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.