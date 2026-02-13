Стало известно, где отключат свет с 14 по 17 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
14.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Радужная, ул. Зеленая, ул. Солнечная, ул. Шоссейная);
14.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Исаково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Подлесная, ул. Хлеборобов)
14.02.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Кинельский район:
п. Свободный (ФЛ-Горохов Д. Ю, Горохов Ю.А., Чередников, Сухочев).
14.02.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Кинельский район:
п. Свободный (ул. Нагорная, ул. Дачная).
16.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Горностаевка
16.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Тукшум
16.02.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева);
16.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М.Горького, ул. Красноярская, ул. Висловская);
16.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им Ленина (п. Удача)
16.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Буровик (ул. Нефтянников, ул. Буровик, ул. Школьная);
16.02.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кинель-Черкассы (ул. Строительная, ул. Ново-Кировская, ул. Новая, ул. Волжская);
16.02.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Парфеновка (ул. Комсомольская, ул. Центральная);
16.02.2026 года с 13-00 до 17-00 местного времени
Кинельский район:
с. Парфеновка (ул. Гаражная, ул. Пл. Революции, пер. Специалистов, Школа, СДК).
16.02.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Георгиевка (ул. Полевая, ул. Вокзальная, ул. Элеваторная, скважина ООО "Теплосеть");
16.02.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Георгиевка (ул. Элеваторная, пер. Молодёжный, ул. Советская);
16.02.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):
Борский район:
с. Гвардейцы (ул. Заречная)
17.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Красные Дома
17.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Б. Фёдоровка
17.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Вязовка
17.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Мордвинка
17.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Подсолнечный
17.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Стрела
17.02.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
