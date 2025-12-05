В Ставропольском районе 6 и 7 декабря временно отключат свет

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

06.12.2025 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Школьная, ул. Дальная, ул. Луначарский, ул. Ветеранов, ул. Зеленая, ул. Мира, ул. Заводская);

07.12.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.