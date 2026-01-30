Стало известно, где отключат свет с 31 января по 2 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
31.01.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Полевая, ул. Центральная);
31.01.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Коноваловка (ул. Молодежная, ул. Верхне-Ленинская, ул. Рабочая, ул. Октябрьская);
01.02.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Молодёжная, ул. Первомайская, ул. Строительная);
02.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Центральная);
02.02.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Филипповка
02.02.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Трофимовка
02.02.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Каменный Дол
02.02.2026 года с 13-00 до 17-00 местного времени
Нефтегорский район:
с. Дмитриевка (ул. Водная, ул. Школьная);
02.02.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Домашка (ул. Красносамарская, ул. Дачная, ул. Самарская);
02.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Парфеновка (ул. Тверская, ул. Садовая);
02.02.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Тукшум
02.02.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Горностаевка
02.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая, проезд Луговой);
02.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им Ленина Удача;
02.02.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Зеленовка (ул. Лесная, ул. Парковая, ул. Рабочая);
02.02.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Бахиловская, ул. Магистральная, ул. Советская);
02.02.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
мкр. Александровское поле (ул. Кольцова, ул. Кооперативная, ул. Краевая, ул. Кутузова, ул. Рабочая, ул. Советская);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
