Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета

На Платформе обратной связи (ПОС) в настоящее время проходит опрос о потребности в домашнем интернете в малых населенных пунктах Самарской области. Опрос инициирован министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Дата окончания проведения опроса - 1 апреля 2026 года.

Результаты опроса станут основой для формирования перечня населенных пунктов Самарской области, которые в первоочередном порядке могут получить доступ к высокоскоростному домашнему интернету с использованием инфраструктуры, созданной за счет средств федерального бюджета.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Экономика данных", реализуемого по поручению президента Российской Федерации. Ключевая задача проекта — обеспечение равного доступа к цифровой инфраструктуре для жителей всех населенных пунктов страны.

В опрос минцифры включены деревни и села, где проживают меньше тысячи человек, и где уже подведены волоконно-оптические линии, например, для подключения к интернету школ, больниц, администраций или обеспечения мобильной связью.

Принять участие в голосовании могу граждане с подтвержденной учетной записью на Госуслугах. Населенный пункт можно выбрать из списка независимо от места регистрации. Для участия в голосовании необходимо перейти по ссылке.

Участие в опросе не является заявкой на подключение и ни к чему не обязывает — это исключительно способ заявить о потребности. Чем больше жителей проголосует за свой населенный пункт, тем выше вероятность, что именно в нем появится возможность подключения к домашнему интернету. Если в дальнейшем в населенном пункте появится такая возможность, решение воспользоваться услугой каждый житель будет принимать самостоятельно, на удобных для себя условиях.