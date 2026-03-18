Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета

На Платформе обратной связи (ПОС) в настоящее время проходит опрос о потребности в домашнем интернете в малых населенных пунктах Самарской области. Опрос инициирован министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Дата окончания проведения опроса - 1 апреля 2026 года.
Результаты опроса станут основой для формирования перечня населенных пунктов Самарской области, которые в первоочередном порядке могут получить доступ к высокоскоростному домашнему интернету с использованием инфраструктуры, созданной за счет средств федерального бюджета.
Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Экономика данных", реализуемого по поручению президента Российской Федерации. Ключевая задача проекта — обеспечение равного доступа к цифровой инфраструктуре для жителей всех населенных пунктов страны.
В опрос минцифры включены деревни и села, где проживают меньше тысячи человек, и где уже подведены волоконно-оптические линии, например, для подключения к интернету школ, больниц, администраций или обеспечения мобильной связью.
Принять участие в голосовании могу граждане с подтвержденной учетной записью на Госуслугах. Населенный пункт можно выбрать из списка независимо от места регистрации. Для участия в голосовании необходимо перейти по ссылке.
Участие в опросе не является заявкой на подключение и ни к чему не обязывает — это исключительно способ заявить о потребности. Чем больше жителей проголосует за свой населенный пункт, тем выше вероятность, что именно в нем появится возможность подключения к домашнему интернету. Если в дальнейшем в населенном пункте появится такая возможность, решение воспользоваться услугой каждый житель будет принимать самостоятельно, на удобных для себя условиях.
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???