"Ростелеком" провел оптику в самарское село Неприк МТС накрыла сетью 4G район знаменитых Рачейских Альп На все 100: досрочный этап ЕГЭ-2026 будут контролировать свыше трех тысяч видеокамер "Ростелекома" Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета Билайн расширил социальные скидки для льготников в Самарской области

Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
На Платформе обратной связи (ПОС) в настоящее время проходит опрос о потребности в домашнем интернете в малых населенных пунктах Самарской области. Опрос инициирован министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Дата окончания проведения опроса - 1 апреля 2026 года.

Результаты опроса станут основой для формирования перечня населенных пунктов Самарской области, которые в первоочередном порядке могут получить доступ к высокоскоростному домашнему интернету с использованием инфраструктуры, созданной за счет средств федерального бюджета.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Экономика данных", реализуемого по поручению президента Российской Федерации. Ключевая задача проекта — обеспечение равного доступа к цифровой инфраструктуре для жителей всех населенных пунктов страны.

В опрос минцифры включены деревни и села, где проживают меньше тысячи человек, и где уже подведены волоконно-оптические линии, например, для подключения к интернету школ, больниц, администраций или обеспечения мобильной связью.

Принять участие в голосовании могу граждане с подтвержденной учетной записью на Госуслугах. Населенный пункт можно выбрать из списка независимо от места регистрации. Для участия в голосовании необходимо перейти по ссылке.

Участие в опросе не является заявкой на подключение и ни к чему не обязывает — это исключительно способ заявить о потребности. Чем больше жителей проголосует за свой населенный пункт, тем выше вероятность, что именно в нем появится возможность подключения к домашнему интернету. Если в дальнейшем в населенном пункте появится такая возможность, решение воспользоваться услугой каждый житель будет принимать самостоятельно, на удобных для себя условиях.

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

