МТС прокачала связь в селах рядом с нацпарком Самарская Лука

ПАО "МТС", цифровая экосистема обновила телеком-оборудование в Ставропольском районе. Новые базовые станции выведены в эфир еще в семи небольших селах и поселках, где совокупно проживает более 2300 человек.
В рамках программы развития сети МТС связь современного стандарта 4G теперь доступна жителям сел Севрюкаево, Березовый Солонец, Осиновка, Сосновка, Кирилловка, Висла и Новое Еремкино. Все эти небольшие населенные пункты располагаются на пути следования туристов и любителей отдыха, которые приезжают на Куйбышевское водохранилище или выбирают экологические маршруты рядом с нацпарком Самарская Лука. Новые базовые станции, которые ввели в эксплуатацию, обеспечивают не только покрытие сети 4G в селах Ставропольского района, но и накрывают сетью LTE все основные подъездные пути. Емкость сети позволяет выдерживать высокий трафик подключений к мобильному интернету даже в пиковые сезонные периоды. Расширение зоны покрытия сети позволит как местным жителям, так и гостям региона пользоваться возможностями цифровых сервисов: обмениваться мультимедийным контентом, работать с онлайн-картами и получать доступ к полезным ресурсам без задержек.
"Весной туристические маршруты Ставропольского района становятся доступны для пеших экскурсий и поездок, поэтому трафик интернета в сезон всегда выше. Мы провели большую работу и запустили в эфир новые базовые станции, чтобы обеспечить устойчивой голосовой связью и скоростным мобильным интернетом как жителей небольших сел, так и путешественников, которые регулярно сюда приезжают", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.