МТС прокачала связь в селах рядом с нацпарком Самарская Лука

ПАО "МТС", цифровая экосистема обновила телеком-оборудование в Ставропольском районе. Новые базовые станции выведены в эфир еще в семи небольших селах и поселках, где совокупно проживает более 2300 человек.

В рамках программы развития сети МТС связь современного стандарта 4G теперь доступна жителям сел Севрюкаево, Березовый Солонец, Осиновка, Сосновка, Кирилловка, Висла и Новое Еремкино. Все эти небольшие населенные пункты располагаются на пути следования туристов и любителей отдыха, которые приезжают на Куйбышевское водохранилище или выбирают экологические маршруты рядом с нацпарком Самарская Лука. Новые базовые станции, которые ввели в эксплуатацию, обеспечивают не только покрытие сети 4G в селах Ставропольского района, но и накрывают сетью LTE все основные подъездные пути. Емкость сети позволяет выдерживать высокий трафик подключений к мобильному интернету даже в пиковые сезонные периоды. Расширение зоны покрытия сети позволит как местным жителям, так и гостям региона пользоваться возможностями цифровых сервисов: обмениваться мультимедийным контентом, работать с онлайн-картами и получать доступ к полезным ресурсам без задержек.

"Весной туристические маршруты Ставропольского района становятся доступны для пеших экскурсий и поездок, поэтому трафик интернета в сезон всегда выше. Мы провели большую работу и запустили в эфир новые базовые станции, чтобы обеспечить устойчивой голосовой связью и скоростным мобильным интернетом как жителей небольших сел, так и путешественников, которые регулярно сюда приезжают", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.