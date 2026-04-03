16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС прокачала связь в селах рядом с нацпарком Самарская Лука

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 225
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПАО "МТС", цифровая экосистема обновила телеком-оборудование в Ставропольском районе. Новые базовые станции выведены в эфир еще в семи небольших селах и поселках, где совокупно проживает более 2300 человек.

Фото: предоставлено МТС

В рамках программы развития сети МТС связь современного стандарта 4G теперь доступна жителям сел Севрюкаево, Березовый Солонец, Осиновка, Сосновка, Кирилловка, Висла и Новое Еремкино. Все эти небольшие населенные пункты располагаются на пути следования туристов и любителей отдыха, которые приезжают на Куйбышевское водохранилище или выбирают экологические маршруты рядом с нацпарком Самарская Лука. Новые базовые станции, которые ввели в эксплуатацию, обеспечивают не только покрытие сети 4G в селах Ставропольского района, но и накрывают сетью LTE все основные подъездные пути. Емкость сети позволяет выдерживать высокий трафик подключений к мобильному интернету даже в пиковые сезонные периоды. Расширение зоны покрытия сети позволит как местным жителям, так и гостям региона пользоваться возможностями цифровых сервисов: обмениваться мультимедийным контентом, работать с онлайн-картами и получать доступ к полезным ресурсам без задержек.

"Весной туристические маршруты Ставропольского района становятся доступны для пеших экскурсий и поездок, поэтому трафик интернета в сезон всегда выше. Мы провели большую работу и запустили в эфир новые базовые станции, чтобы обеспечить устойчивой голосовой связью и скоростным мобильным интернетом как жителей небольших сел, так и путешественников, которые регулярно сюда приезжают", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3