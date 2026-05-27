На совещании с губернатором обсудили поддержку малого и среднего бизнеса в новых налоговых условиях

В среду, 27 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.

"Для нас всех работа по поддержке малого и среднего бизнеса - один из важнейших векторов поддержки экономического благополучия региона. Базовые отрасли, такие как химия, машиностроение, априори служат столпами, формирующими бюджет и рабочие места, но малый бизнес в такие сложные времена, как сейчас в экономике наблюдаются, служит тем буфером, который позволяет экономическую деятельность продолжать", - отметил глава региона.

В Самарской области по итогам 2025 года и в 1 квартале 2026 отмечается положительная динамика развития сектора МСП, при том, что условия работы предпринимателей изменились (увеличен размер НДС, снижен порог его применения, выросла стоимость патента).

По словам заместителя председателя правительства Самарской области - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка, с учетом общего замедления экономики важно оперативно принимать решения, которые могут поддержать бизнес в новых налоговых условиях. Так, в регионе с января текущего года действует упрощенная система налогообложения для микробизнеса с доходом до 60 млн рублей и численностью сотрудников до пяти. По поручению губернатора подготовлены изменения в закон о патентной системе налогообложения, а именно: на 2026 год установлен переходный период для всех предпринимателей и на 20% снижен размер годового дохода, с которого рассчитывается налог.

Кроме того, муниципалитеты поделены на четыре группы, для каждой из которых установлен понижающий коэффициент, учитывающий при расчете налога розничный товарооборот на душу населения. "Изменения затронут около 20 тысяч индивидуальных предпринимателей, работающих по 80 видам деятельности", - добавил Павел Финк.

В регионе развивается центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес". Спрос на услуги этих центров - консультационные и практические сервисы - растет. Только за 2025 год оказано 17 тысяч консультаций, а с начала 2026 года - уже девять тысяч. Открыт центр маркировки "Честный знак", где предпринимателям помогают с регистрацией в системе и настройкой оборудования. В 2026 году уже свыше 120 компаний получили такую меру поддержки. Также предоставляется услуга по регистрации товарного знака, продвижению продукции, проводятся образовательные программы и курсы. По поручению Вячеслава Федорищева скорректирован порядок предоставления услуг центров "Мой бизнес": теперь предприниматели могут выбирать и получать сразу несколько услуг.

Финансовая помощь МСП предоставляется Гарантийным фондом - в 2025 году ее получили 290 компаний. На совещании был поднят вопрос о докапитализации фонда в 2027 году.

В рамках программы "СВОе дело. Самарская область" на системной основе помогают участникам СВО, ветеранам боевых действий, желающим начать свой бизнес, а также членам их семей. Завершены два потока программы, порядка 300 человек прошли обучение, из них 120 уже открыли свое дело как индивидуальный предприниматель или самозанятый. В этом году для участников программы предусмотрены гранты до 500 тысяч рублей. Они также могут оформить льготный микрозаем в Гарантийном фонде под минимальный процент - 3% годовых.

Как сообщил Павел Финк, закончено формирование нормативно-правовой базы по креативным индустриям. Порядка 500 участников уже включены в реестр, в этом году предусмотрены гранты до 750 тысяч рублей и льготные займы на развитие этой деятельности.

Актуальную проблематику и предложения о дополнительных мерах поддержки МСП озвучили представители этой сферы.

В частности, председатель "Летниковского сельского потребительского общества", депутат Самарской городской думы Елена Свиридова обратила внимание на необходимость популяризации сельхозпрофессий. "Развитие сельского хозяйства без развития села невозможно. Считаю нужным усилить меры по повышению привлекательности труда и значимости специалистов сельского хозяйства. Это профориентационные выезды, экскурсии, трудовые лагеря, привлечение ребят к работе на приусадебных участках в школах. По программе комплексного развития сельских территорий необходимо подключать предприятия, которые участвуют в грантовой поддержке, к комплексной застройке в сельской местности. Для начинающих фермеров, особенно участников СВО, - разработать программу наставничества. Готовы проработать предложения с министерствами и ведомствами", - отметила она.

Необходима мотивация, чтобы студенты шли на стажировки к сельхозпроизводителям, считает глава региона. Вячеслав Федорищев поручил доработать это направление (дополнительно к тому, что делается в рамках федерального проекта "Кадры в АПК") заместителю председателя правительства Самарской области - министру сельского хозяйства и продовольствия Алексею Попову.

Генеральный директор ООО "Армакс" Михаил Закроев также обозначил проблему нехватки квалифицированных специалистов. Компания изготавливает протезное оборудование, является резидентом технопарка "Жигулевская долина", Сколково, состоит в реестре малых технологических компаний. По словам руководителя, нужны операторы станков с числовым программным управлением, сварщики, протезисты. Из действующих мер актуальна информационная поддержка, чтобы повысить узнаваемость компании и подтвердить статус проектов, также льготное финансирование для развития технологических проектов, помощь в выстраивании взаимодействия с медицинскими и образовательными учреждениями, налоговые стимулы для компаний из реестра.

Основатель и главный врач медицинского центра "Виталонг-Клиника Холода", председатель комитета по развитию семейного предпринимательства Торгово-промышленной палаты г.о. Тольятти Любовь Пальчикова обратила внимание на меры, которые могут способствовать развитию семейного бизнеса. По ее мнению, это один из устойчивых сегментов предпринимательства. "В Тольятти семейные компании работают в области медицины, образования, в креативных индустриях, в производстве, общественном питании и других сферах. При этом действующее региональное регулирование не всегда позволяет таким предприятиям получить официальный статус семейного бизнеса", - отметила она и предложила внести изменения в региональное законодательство - они упростят решение данного вопроса и позволят предприятиям использовать предусмотренные для такой категории меры поддержки.

Вячеслав Федорищев поручил заместителю председателя правительства Самарской области Вячеславу Романову проработать вопрос: "С учетом того, что вы подали документы на предварительное голосование и решили продолжать работу, если вас люди поддержат, в формате законодательном, пожалуйста, с коллегами рабочую группу создайте. Елена Алексеевна Свиридова на уровне городской думы, Любовь Альбертовна на уровне тольяттинского направления обобщат материалы, а вы начинайте работу с коллегами-депутатами по подготовке соответствующих изменений".

Ряд предложений по городскому озеленению и последующему его долгосрочному сопровождению высказал глава крестьянско-фермерского хозяйства - питомника "Елы-Палы" Андрей Ромахов. Также с докладами выступили Сергей Рыбкин - генеральный директор ООО НПО "Фабрика Красок", Сергей Сычугов - директор ООО ВПК "Поток" - компании, специализирующейся на разработке программного обеспечения, сигнализации.

Как секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев отметил, что в рамках партийной "Народной программы" от жителей региона поступило более чем семь тысяч предложений, многие из них касаются развития предпринимательского сектора. В частности, бизнес готов нанимать молодежь без опыта при небольшой господдержке, например, с программой субсидирования зарплаты в первые 12-14 месяцев. При этом, добавил глава региона, кадровый голод "не лечится одними деньгами", к примеру, из Пестравского района поступила заявка о том, что учебные заведения должны корректировать программы под потребности работодателя. "Мы об этом говорим, и в агросекторе у нас это активно присутствует, но недостаточно еще мы показали бизнесу возможности для такой интеграции. Этим нужно заниматься на уровне нашего минобра и миннауки. Партийный проект "Моя карьера" с "Единой Россией", который у нас реализуется, его координатор - министр занятости и труда Ольга Фурсова - должны здесь обеспечить выполнение тех задач, которые перед нами жители ставят в рамках Народной программы партии "Единая Россия", - сказал Вячеслав Федорищев.

"Прошу все, что мы обсудили с предпринимателями, взять на особый контроль", - поручил глава региона экономическому блоку правительства и лично Павлу Финку.

Обращаясь к участникам совещания, Вячеслав Федорищев подчеркнул важность диалога с предпринимательским сообществом и обратной связи: "Поддержание и развитие экономики остается одним из приоритетов, и здесь обратная связь, постоянная коммуникация - это то, что вытягивает эти вопросы, даже где нет возможности финансовой, но административно мы можем коллегам помочь. Прошу заместителей по экономической политике, уполномоченных по правам предпринимателей, бизнес-омбудсменов во всех районах очень пристально обращать внимание на все проблемы, которые появляются у бизнеса, малого и среднего в том числе, и оперативно на них реагировать".