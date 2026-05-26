Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем российского предпринимательства

Во вторник, 26 мая, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем российского предпринимательства.
Глава региона подчеркнул, что развитие и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса является необходимым условием для обеспечения роста экономики и укрепления социальной сферы Самарской области и всей России.
"В нашем регионе благодаря государственной поддержке количество субъектов МСП за 2025 год увеличилось на 3,9% и сегодня составляет более 142 тысячи, самозанятых граждан стало больше почти на 27% и теперь в этом статусе трудится более 375 тысяч человек. Растет число занятых в малом и среднем предпринимательстве — сегодня это 714 тысяч человек, то есть каждый четвертый житель трудоспособного возраста. По показателям развития сферы МСП мы занимаем 9-е место в России и 2-е место в ПФО", — отметил он.
Вячеслав Федорищев добавил, что сложно переоценить вклад малого и среднего бизнеса в экономику региона — доля МСП в валовом региональном продукте сегодня составляет 28%. Бизнес-сообщество региона активно участвует в диалоге с властью, предлагает новые инициативы и проекты. Предприниматели быстро адаптируются к внешним изменениям, формируют точки роста и вносят значимый вклад в решение проблем занятости и безработицы.
"Мы и в дальнейшем будем создавать все условия для того, чтобы предпринимательство динамично развивалось. Особое внимание сосредоточим на реализации региональной программы "СВОё Дело. Самарская область", призванной воплощать в жизнь бизнес-идеи ветеранов специальной военной операции, боевых действий, их семей. Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за профессионализм, упорство в достижении целей, ответственность. Выражаю глубокую признательность бизнесменам, оказывающим поддержку героям СВО и их близким. Не сомневаюсь, что наши совместные усилия приблизят победу, станут основой благополучия и процветания всего Самарского края. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, успехов бизнесе и во всех начинаниях!" — заключил губернатор.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит