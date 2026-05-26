Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем российского предпринимательства

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 26 мая, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем российского предпринимательства.

Глава региона подчеркнул, что развитие и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса является необходимым условием для обеспечения роста экономики и укрепления социальной сферы Самарской области и всей России.

"В нашем регионе благодаря государственной поддержке количество субъектов МСП за 2025 год увеличилось на 3,9% и сегодня составляет более 142 тысячи, самозанятых граждан стало больше почти на 27% и теперь в этом статусе трудится более 375 тысяч человек. Растет число занятых в малом и среднем предпринимательстве — сегодня это 714 тысяч человек, то есть каждый четвертый житель трудоспособного возраста. По показателям развития сферы МСП мы занимаем 9-е место в России и 2-е место в ПФО", — отметил он.

Вячеслав Федорищев добавил, что сложно переоценить вклад малого и среднего бизнеса в экономику региона — доля МСП в валовом региональном продукте сегодня составляет 28%. Бизнес-сообщество региона активно участвует в диалоге с властью, предлагает новые инициативы и проекты. Предприниматели быстро адаптируются к внешним изменениям, формируют точки роста и вносят значимый вклад в решение проблем занятости и безработицы.

"Мы и в дальнейшем будем создавать все условия для того, чтобы предпринимательство динамично развивалось. Особое внимание сосредоточим на реализации региональной программы "СВОё Дело. Самарская область", призванной воплощать в жизнь бизнес-идеи ветеранов специальной военной операции, боевых действий, их семей. Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за профессионализм, упорство в достижении целей, ответственность. Выражаю глубокую признательность бизнесменам, оказывающим поддержку героям СВО и их близким. Не сомневаюсь, что наши совместные усилия приблизят победу, станут основой благополучия и процветания всего Самарского края. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, успехов бизнесе и во всех начинаниях!" — заключил губернатор.

