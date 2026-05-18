На оперативном совещании Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Октябрьска

В понедельник, 18 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Октябрьске оперативное совещание членов регионального Правительства. Один из вопросов повестки — развитие городского округа.

Глава региона отметил, что посещал город летом 2024 года. Сегодня вместе с руководителем области в муниципалитете работали депутаты Государственной Думы и Самарской Губернской Думы.

"Надо отметить, что очень хорошие объекты были созданы в Октябрьске — замечательный парк, набережная. Вместе с тем, всегда встает острый вопрос эксплуатации. Работы, проведенные несколько лет назад, уже пришли в упадническое состояние — это недопустимо. Опыт, который получили, в том числе негативный, нужно учесть, чтобы не допускать таких ситуаций", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор поручил главе администрации Октябрьска совместно с региональным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства подготовить предложения по выстраиванию эффективной системы эксплуатации благоустроенных территорий.

Особое внимание на совещании было уделено проблемам жилищно-коммунального хозяйства, которые десятилетиями оставались нерешенными. Как сообщил Вячеслав Федорищев, жители города обращаются по поводу засоров канализации, затопления подвальных помещений, частых отключений воды. "Проблема накоплена очень большая. Мы ее не решим ни за один, ни за два года. Но принимать оперативные меры, чтобы люди не чувствовали последствий неправильного отношения к коммунальной инфраструктуре, мы обязаны. И планировать долгосрочную программу, чтобы в последующие годы она реализовалась полностью", — подчеркнул губернатор, поручив главе города и министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталию Брижаню выехать на проблемные адреса и внести предложения в областное правительство.

Еще одно поручение касалось экономического блока областного правительства. "Необходимо вместе с Корпорацией развития дать предложение по инвестиционно-привлекательным площадкам в городе. До конца года привлечь инвестора на создание не менее 100 новых рабочих мест", — сказал Вячеслав Федорищев.

С докладом о социально-экономическом развитии муниципалитета выступил глава города Владимир Ревин. В своем выступлении он обозначил все основные направления: экономика, инвестиционный потенциал, социальная сфера, дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство, спорт, благоустройство и другие.

"На территории Октябрьска находятся 55 спортивных объектов, из них один стадион "Локомотив" и один ФОК "Волна". В 2025 году открыта одна спортивная площадка для игровых видов спорта. Здесь проходят занятия по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу и воркаут-площадка. В Октябрьске более 60% населения занимаются спортом", — сообщил Владимир Ревин.

Губернатор поручил областному министерству спорта создать в текущем году дополнительную спортивную площадку и запланировать еще одну на 2027 год.

Отдельное внимание было уделено поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. По словам мэра Октябрьска, в городе действуют два пункта сбора гуманитарной помощи и плетения маскировочных сетей — АНО "Зов сердца" и "Патриот". В 2025 году в зону СВО и приграничные территории направлено около 60 тонн грузов, совершено более 24 поездок; в 2026 году — 21 тонна и 9 поездок.

Вячеслав Федорищев отметил необходимость усиления работы в части прохождения диспансеризации и трудоустройства ветеранов СВО. "Цель нашей работы — это обеспечить ребят медицинским сопровождением, реабилитацией, санаторно-курортным лечением и, когда они вернутся к гражданской жизни, обеспечить их работой", — сказал губернатор.

Он также обратил внимание, что в администрации города должен работать хотя бы один человек, который прошел СВО, чтобы координировать работу специалистов по поддержке бойцов и членов их семей.

В свою очередь заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева дополнила, что на базе Центра занятости действует центр "Сердце воина". Она также пояснила, что в муниципалитете есть вопросы, требующие усиления и еще более детальной проработки, и предложила в ближайший месяц развернуть амбулаторную форму реабилитации для ветеранов, а также активнее привлекать их к занятиям спортом, включая адаптивные направления.

Докладывая о планах по развитию дорожного хозяйства, Владимир Ревин сообщил, что на текущий год запланировано отремонтировать порядка 3 км дорог. По обращению жителей о ремонте дороги от улицы Ленина до школы № 9 губернатор поручил включить этот объект в план на 2027 год.

Вячеслав Федорищев также попросил депутата Самарской Губернской Думы Андрея Мурзова помочь упорядочить имеющийся дорожный план города, чтобы за 3-4 года решить большинство проблем.

Отдельное поручение касалось наращивания темпов по обеспечению жильем детей-сирот. "Это одно из самых важных направлений обеспечения нашей с вами функции — защиты, безопасности и комфортных условий жизни. И для этой категории мы должны сделать все возможное, чтобы компенсировать отсутствие семьи и возможности, которые в связи с этим отсутствуют, в частности по проживанию. Держите это на особом контроле", — подчеркнул губернатор.

Глава города также доложил, что муниципалитет пять раз становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. В 2025 году победа одержана с проектом "Аллея мечты", в рамках которого в 2026 году ведется обустройство центральной улицы. Кроме того, в текущем году по губернаторскому проекту "Народный бюджет" планируется благоустройство общественной территории, восстановление фонтана на центральной площади, амфитеатра на набережной и здания культурно-досугового центра "Октябрьский".

В сфере модернизации коммунальной инфраструктуры, по словам Владимира Ревина, запланирован капитальный ремонт аварийных участков водопроводов общей протяженностью 4,6 км, а также капитальный ремонт насосной станции № 3. Последний объект — в рамках государственной программы Самарской области "Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области".

Подводя итоги, губернатор отметил: "В целом ситуация в городе находится под контролем. Проблемы, которые обозначают жители, администрация слышит, пытается их решать. По отдельным направлениям, во-первых, требуется еще большая координация с региональными министерствами, во-вторых, более активная работа, с точки зрения привлечения всех сил на решение проблем. У нас сильные предприятия сейчас работают. Их должно быть больше. Как только вы инвестиционные площадки превратите в производственные площадки с новыми рабочими местами, то у вас появятся новые налогоплательщики, которые действительно будут обеспечивать бюджет дополнительными средствами, которые будут направлять на социальные расходы".

Депутат Государственной Думы Андрей Трифонов подчеркнул, что выездная работа областного правительства в муниципалитет, безусловно, придаст дополнительный импульс развитию территории. "Пять лет назад не было парка Поколений, набережной. Город развивается. И думаю, будет и дальше развиваться", — сказал он.

Обращаясь к членам правительства, губернатор поручил внимательно подойти к решению всех обозначенных вопросов, а главе города — подготовить доклад о ходе работы по всем направлениям.