Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с послом Беларуси Юрием Селиверстовым

В пятницу, 15 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Юрием Селиверстовым. Встреча подытожила двухдневный визит бизнес-делегации Беларуси в Самарскую область и была посвящена обсуждению перспективных направлений развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах.

Глава региона поприветствовал участников встречи, отметив, что между Россией и Беларусью во все времена были особые отношения, братские. "Нас объединяет многовековая история. Много торгово-экономических связей, культурных связывают нас по-настоящему", — добавил он. 

В 2025 году состоялся визит делегации Самарской области во главе с губернатором в Беларусь, в ходе которого прошли официальные встречи и переговоры на уровне главы государства и органов исполнительной власти. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что многие направления взаимодействия Самарской области и Беларуси были усилены благодаря поручениям президента республики Александра Лукашенко по итогам состоявшейся тогда встречи.

Для региона Беларусь на протяжении многих лет является одним из стратегических торгово-экономических партнеров. По итогам 2025 года она занимает второе место в импорте и восьмое место в экспорте. "Наш торговый оборот имеет значительные цифры, но мы считаем, что у нас гораздо больше возможностей для совместного развития", — отметил губернатор.

В 2025 году экспорт Самарской области в Беларусь был представлен черными металлами, промышленным оборудованием, пластмассами, алюминием, электрическими машинами и оборудованием, и другой продукцией. Импорт — промышленным оборудованием, пластмассами, изделиями из черных металлов, электрическими машинами и оборудованием, алюминием, средствами наземного транспорта и другими.

Как один из примеров глава региона отметил недавнюю передачу пожарно-спасательным отрядам из различных муниципалитетов области 20 пожарных машин производства Минского автомобильного завода. 

Также губернатор обозначил дополнительные направления взаимодействия: "Самарская область — регион индустриальный, многие отрасли промышленности именно здесь брали свое начало: космическая промышленность, многие направления оборонно-промышленного комплекса, химическая промышленность. Сейчас мы занимаемся направлениями промышленности будущего — это биотехнологии, беспилотные летательные аппараты. Здесь у нас общий интерес максимально стимулировать технологический прогресс, давать возможность нашим молодым ученым, уже состоявшимся коллективам вместе с бизнесом создавать новые конкурентоспособные продукты".  

Потенциал для усиления сотрудничества, по словам Вячеслава Федорищева, есть в сфере строительства, сельского хозяйства, культуры. "В рамках того вектора добрососедских партнерских отношений, который задают наши лидеры Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко, мы точно имеем все инструменты, все поручения и внутренне желание наши отношения укреплять", — подчеркнул он.

В ходе встречи стороны подвели итоги работы делегации в рамках двухдневного визита, обсудили результаты посещения особой экономической зоны "Тольятти", крупных промышленных предприятий Самарской области, включая АвтоВАЗ, завод "Пегас-Агро", высших учебных учреждений.

Гости побывали в Институте инновационного развития в СамГМУ, там ознакомились с линейкой продуктов,  которые разрабатываются и производятся в Центре серийного производства СамГМУ. Речь идет об оборудовании для медицинской реабилитации, телемедицины, индивидуального эндопротезирования. Также им были представлены образовательные программы университета.

По словам Юрия Селиверстова, есть необходимость наращивать сотрудничество в направлении локализации автокомпонентов на территории региона, техническом обслуживании сельскохозяйственной и коммунальной техники, обмена опытом в сфере информатизации медицины. 

Кроме того, было отмечено, что сейчас ряд компаний, входящих в фармацевтический кластер Самарской области, работают на международной выставке "Здравоохранение Беларуси - 2026" в Минске. 

Отдельное внимание было уделено развитию культурных связей. В апреле в Самарской области с успехом прошли Дни культуры Республики Беларусь, сейчас ведется подготовка к проведению ответных Дней культуры Самарской области в Минске. 

"Сотрудничество Беларуси с Самарской областью развивается по множеству направлений. Коллегам и партнерам в различных отраслях, государственных органах и организациях нужно чаще встречаться, наполнять дружбу в том числе взаимовыгодным экономическим содержанием, вместе искать возможности развития кооперации, перспективные проекты. Без этого сложно будет достичь целей, поставленных перед нами в ходе встречи самарской делегации с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко в прошлом году", — отметил посол Беларуси.

"Благодарю в вашем лице правительство Республики Беларусь, лично Александра Григорьевича Лукашенко за то, что внимание, оказываемое взаимодействию с регионами России, придает экономический импульс, причем обоюдно, повышает уровень нашей общей культуры, — обратился глава региона к Юрию Селиверстову. — Уверен, сегодняшнее обсуждение послужит дополнительным импульсом, и нам будет о чем доложить нашим лидерам в точки зрения развития наших отношений".

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

