Развитие отрасли БПЛА и химии обсудили на комиссии Госсовета по промышленности с Вячеславом Федорищевым и Антоном Алихановым

В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность" с участием министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимира Гутенева. В заседании также приняли участие представители Министерства транспорта РФ, Министерства экономического развития РФ, правительства Москвы, регионов, Объединенной двигателестроительной корпорации, Федерального центра беспилотных авиационных систем, Федерального агентства воздушного транспорта, других крупных отраслевых организаций и предприятий.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Вопросы, вынесенные в повестку, имеют прикладной характер и требуют точечной настройки - в нормативной базе, механизмах поддержки, регулировании рынков и координации действий федеральных органов исполнительной власти, регионов и бизнеса по линии беспилотных летательных аппаратов, химии, системных вопросов поддержки отечественной промышленности".

Значительная часть повестки заседания была связана с развитием и ускоренным внедрением беспилотных технологий.

Участники предметно обсудили ограничения, влияющие на производство и эксплуатацию БАС, меры по их послаблению, предложения по развитию отечественной линейки двигательных установок. Отдельное внимание было уделено вопросам регистрации, учета и эксплуатации агробеспилотников (аппаратов массой более 30 кг), сертификации отечественных разработок. Координация всей системы регулирования и развития отрасли БАС идет в рамках нацпроекта - от локализации и требований к продукции до развития применения и сервисной модели.

Как хорошую тенденцию глава региона оценил внедрение беспилотных технологий в гражданском секторе - об этом шла речь на предыдущих заседаниях комиссии, когда рассматривался нацпроект по беспилотным системам. "Мы видим, как в конкретных отраслях экономики (это сельское хозяйство) беспилотные технологии уже сделали серьезный шаг, многие регионы и производители сельхозпродукции решили обрабатывать свои поля с применением беспилотных систем. Это дает свои результаты в экономике. С другой стороны, темпы не во всех регионах однородны, - прокомментировал Вячеслав Федорищев. - Наша задача, которую мы сегодня для себя формулируем с Минпромторгом России, - показать все возможности, методические наработки на конкретных примерах субъектов, которые уже продвинулись в этом. Нормативное регулирование было выверено, и за 2024 и 2025 гг. правительством России многое сделано для того, чтобы снять ограничения и барьеры, но всегда есть частности. Мы сегодня обсуждали вопросы интеграции в общую цифровую систему контроля за небом малых беспилотных систем. Решения приняты".

Антон Алиханов в целом отметил, что требуется донастройка нормативного регулирования в ряде отраслей промышленности, в частности, совместная работа по упрощению допуска гражданских БПЛА в воздушное пространство, использованию беспилотников в контрольно-надзорных мероприятиях; работа по локализации разных типов двигателей для беспилотников; сырьевое обеспечение химического комплекса и защиты рынка; совершенствование регуляторики в отношении литий-ионных аккумуляторов, батарейного транспорта, беспилотных авиасистем, систем накопления и хранения электроэнергии.

Отдельно министр остановился на ситуации в химической отрасли. "Речь идет прежде всего о сере, которая выступает базовым переделом для ряда критических продуктов. Есть целый ряд ограничительных и антидемпинговых мер, которые мы проработали в интересах внутреннего потребления. При этом важно удержать приемлемые цены на сырье для последующих этапов химических цепочек, консолидировать спрос и создать преференции для конечной отечественной продукции", - подчеркнул он.

В целях поддержания стабильной загрузки производственных мощностей химической промышленности прорабатывается механизм предсказуемого ценообразования на серу для производителей. На заседании совместно с представителями отраслевых предприятий рассматривались возможности совершенствования мер поддержки и регулирования рынка с учетом баланса интересов производителей и переработчиков в рамках всей производственной цепочки.

Отдельным блоком были рассмотрены вопросы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

По итогам рассмотрения повестки в протоколе учтены предложения и рекомендации комиссии для дальнейшей проработки на уровне федеральных министерств.

По окончании заседания Вячеслав Федорищев отметил результативность проведенной работы. "Благодарю коллег за включенность в работу комиссии, за пристальное внимание к отраслевым вопросам и готовность совместно вырабатывать решения, важные для предприятий, регионов и промышленного развития страны. Мы сегодня рассмотрели важнейшие практические вопросы, приняли решения. Рассчитываем, что их реализация позволит в короткие сроки снять системные ограничения, поддержать загрузку предприятий и обеспечить устойчивое развитие ключевых отраслей", - сказал он.

Глава региона также отметил, что выработанные комиссией меры позволят ключевым предприятиям химической отрасли сохранить стабильные темпы производства.