В Самаре открылись новые корпуса пансионата для пожилых людей и инвалидов "Созвездие"

В понедельник, 8 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил реконструированные корпуса АНО "Пансионат для пожилых людей и инвалидов "Созвездие".

"Кардинальная разница между тем, что было и стало. Это не просто ремонт, а очень внимательное отношение к доступной среде, к комфорту всех, кто приезжает сюда на реабилитацию. Очень правильно сделано для тех, кто ухаживает за людьми, приезжают родственники - тоже созданы условия, чтобы комфортно здесь себя чувствовать. Замечательные врачи и персонал", - сказал Вячеслав Федорищев.

Обновленные корпуса рассчитаны на 86 койко-мест для пожилых и инвалидов. Корпуса сданы в эксплуатацию в 2026 году. Строительство корпусов осуществлено по региональному проекту "Старшее поколение" федерального проекта "Старшее поколение" Национального проекта "Семья" при содействии ВЭБ РФ в рамках концессионного соглашения от 22.12.2022 г. с применением механизмов государственно-частного партнерства.

"Реконструированы жилые корпуса, выполнено благоустройство полностью на всей территории. Мы приступили к реконструкции в 2023 году, и за два года нам удалось реализовать все свои задачи. Здесь сочетается сразу несколько типов социального обслуживания. Можно разместиться и на постоянное проживание, и на временное с элементами реабилитации или получить только реабилитационные услуги курсом на 21 день. Здесь все это соединено вместе, и аналога такого нет пока еще в Самарской области точно", - подчеркнула директор АНО "Пансионат для пожилых людей и инвалидов "Созвездие" Екатерина Белых.

Глава региона пообщался с постояльцами, персоналом, руководством пансионата и серебряными волонтерами проекта "Одобрено Старшим поколением".