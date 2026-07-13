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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обсудил меры по усилению антитеррористической защищенности в Самарской области

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Вячеслав Федорищев провел внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области и штаба Единого национального центра в Самарской области.

Фото: Юлия Рубцова

Глава региона выразил соболезнования семье погибшего от атаки БПЛА, которой регион подвергся накануне.

На заседании в закрытом режиме рассмотрели вопросы реализации дополнительных мер по повышению уровня антитеррористической защищенности производственного комплекса региона, других объектов жизнеобеспечения - электроэнергетики, тепло и газоснабжения, а также защиты инфраструктуры территории от атак беспилотных воздушных судов.

"Выведение из строя указанной категории объектов, особенно в условиях осенне-зимнего периода, недопустимы на территории всей страны и нашего региона. В связи с этим требуется выработать и принять исчерпывающие меры, направленные на усиление режима антитеррористической защиты данных объектов, не допустить возникновения проблем, связанных со снабжением региона электричеством, теплом и продовольствием", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

"Наша задача - все, что мы делаем каждый день, анализировать, смотреть, с тем чтобы становиться еще сильнее и, самое важное, защищать наших жителей и объекты производственного комплекса", - добавил губернатор.

Также в ходе заседания обсудили возможные дополнительные меры по стабилизации ситуации по топливообеспечению на территории Самарской области.

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