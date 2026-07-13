Вячеслав Федорищев обсудил меры по усилению антитеррористической защищенности в Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев провел внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области и штаба Единого национального центра в Самарской области.
Глава региона выразил соболезнования семье погибшего от атаки БПЛА, которой регион подвергся накануне.
На заседании в закрытом режиме рассмотрели вопросы реализации дополнительных мер по повышению уровня антитеррористической защищенности производственного комплекса региона, других объектов жизнеобеспечения - электроэнергетики, тепло и газоснабжения, а также защиты инфраструктуры территории от атак беспилотных воздушных судов.
"Выведение из строя указанной категории объектов, особенно в условиях осенне-зимнего периода, недопустимы на территории всей страны и нашего региона. В связи с этим требуется выработать и принять исчерпывающие меры, направленные на усиление режима антитеррористической защиты данных объектов, не допустить возникновения проблем, связанных со снабжением региона электричеством, теплом и продовольствием", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.
"Наша задача - все, что мы делаем каждый день, анализировать, смотреть, с тем чтобы становиться еще сильнее и, самое важное, защищать наших жителей и объекты производственного комплекса", - добавил губернатор.
Также в ходе заседания обсудили возможные дополнительные меры по стабилизации ситуации по топливообеспечению на территории Самарской области.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит