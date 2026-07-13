16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Заместителем спортивного директора ХК "Лада" стал Иван Телегин Главным тренером ЦСК ВВС назначен Эдуард Занковец "Лада" подписала защитника Майсона Миллмана В ХК ЦСК ВВС назначены новые генеральный и спортивный директора Нападающий Расим Шакиров продолжит карьеру в "Ладе"

Хоккей Спорт

В ХК ЦСК ВВС назначены новые генеральный и спортивный директора

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 258
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Владимир Пашкин назначен генеральным директором ХК ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Владимир Пашкин воспитанник саратовского хоккея, в прошлом профессиональный хоккеист, выступавший за "Химик" (Энгельс), саратовский "Кристалл", минское "Динамо". После завершения игровой карьеры работал на тренерских и руководящих должностях: возглавлял "Кристалл", руководил СДЮСШОР "Кристалл", занимал пост генерального директора ХК "Кристалл", являлся президентом Спортивной Федерации по хоккею Самарской области, а также директором хоккейной школы "Комета" (ЦСК ВВС). В 2010-2012 гг. занимал должность министра спорта Саратовской области.

Новым спортивным директором ЦСК ВВС стал двукратный чемпион России в составе "летчиков", мастер спорта Олег Юшин.

Олег Васильевич является одним из самых знаковых игроков в истории клуба. На протяжении десяти сезонов защищал цвета ЦСК ВВС, проведя 434 официальных матча. С сентября 1992 г. по ноябрь 1998 г. без пропусков сыграл 330 официальных встреч, установив уникальное достижение для отечественного хоккея.

После завершения игровой карьеры окончил Высшую школу тренеров имени Сергея Михалева и работал с командами системы ЦСК ВВС, в том числе в качестве главного тренера, а также занимался подготовкой молодых хоккеистов. В прошлом сезоне возглавлял тренерский штаб ХК "Самара".

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2