В ХК ЦСК ВВС назначены новые генеральный и спортивный директора

Владимир Пашкин назначен генеральным директором ХК ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба клуба.

Владимир Пашкин воспитанник саратовского хоккея, в прошлом профессиональный хоккеист, выступавший за "Химик" (Энгельс), саратовский "Кристалл", минское "Динамо". После завершения игровой карьеры работал на тренерских и руководящих должностях: возглавлял "Кристалл", руководил СДЮСШОР "Кристалл", занимал пост генерального директора ХК "Кристалл", являлся президентом Спортивной Федерации по хоккею Самарской области, а также директором хоккейной школы "Комета" (ЦСК ВВС). В 2010-2012 гг. занимал должность министра спорта Саратовской области.

Новым спортивным директором ЦСК ВВС стал двукратный чемпион России в составе "летчиков", мастер спорта Олег Юшин.

Олег Васильевич является одним из самых знаковых игроков в истории клуба. На протяжении десяти сезонов защищал цвета ЦСК ВВС, проведя 434 официальных матча. С сентября 1992 г. по ноябрь 1998 г. без пропусков сыграл 330 официальных встреч, установив уникальное достижение для отечественного хоккея.

После завершения игровой карьеры окончил Высшую школу тренеров имени Сергея Михалева и работал с командами системы ЦСК ВВС, в том числе в качестве главного тренера, а также занимался подготовкой молодых хоккеистов. В прошлом сезоне возглавлял тренерский штаб ХК "Самара".