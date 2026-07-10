Нападающий Расим Шакиров продолжит карьеру в "Ладе"

Нападающий Расим Шакиров подписал двусторонний контракт на два сезона с ХК "Лада", сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник уфимского хоккея, первые шаги на профессиональном уровне Расим сделал в Альметьевске, а дебют в ВХЛ состоялся в составе "Тамбова". За четыре сезона во Всероссийской хоккейной лиге нападающий провел 200 матчей, в которых набрал 146 (49+97) очков.

Шакиров активно действует в силовой борьбе, надежно отрабатывает в обороне и не боится брать на себя черновую работу. За время выступления в ВХЛ на его счету 176 силовых приемов и 48 заблокированных бросков.

Минувший сезон Расим провел в составе "Нефтяника", вместе с которым дошел до полуфинала Кубка России.