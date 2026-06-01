ХК "Лада" покидают семь тренеров

Хоккейный клуб "Лада" принял решение не продлевать контракты с семью тренерами, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с главным тренером Павлом Десятковым решено не продлевать. Павел Николаевич возглавил команду в начале сезона 2025/2026. Под его руководством "Лада" провела 63 игры, в которых удалось набрать 45 очков. Команда трижды обыграла "Ак Барс", а также отметилась победами над "Динамо" Минск и ЦСКА.
Также тольяттинский клуб покинут следующие специалисты:
Максим Смельницкий — тренер нападающих. Алексей Емелин — тренер защитников. Алексей Семенов — тренер вратарей. Антон Зеленов — тренер вратарей. Нормундс Силиньш — тренер по физической подготовке. Валерий Никулин — тренер по развитию.
Напомним, что по заявлению губернатора Самарской области, "в межсезонье "Ладе" предстоит провести большую подготовительную работу к новому чемпионату, сделать правильные выводы, принять ряд решений".
