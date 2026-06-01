Явка в Самарской области на предварительное голосование "Единой России" составила 300 тыс. человек

В Самарской области участие в отборе кандидатов, которые представят партию на осенних выборах, приняли 296 562 человека. Явка составила 12,47%, что свидетельствует о высокой заинтересованности жителей региона в честной и открытой процедуре отбора своих представителей в Государственную Думу РФ и Самарскую Губернскую Думу.
Особое внимание в ходе кампании было уделено участникам специальной военной операции. На все уровни выборов по стране заявились более 1300 участников СВО, в Самарской области — 31 человек. В Самарской области одними из победителей предварительного голосования стали участники СВО, Герои России Денис Портнягин и Михаил Тамбовцев, а также дважды кавалер Ордена мужества Рамис Терегулов.
Предварительное голосование стало не только конкурсным отбором, но и площадкой для диалога с избирателями. Кандидаты ПГ и партактив начали сбор предложений в Народную программу 2.0., от Самарской области было подано более 8,5 тысяч предложений на сайте "Есть результат" и более 9 тысяч инициатив — от жителей на встречах с кандидатами.
"Те, кто поддержал предварительное голосование, приняв в нем участие, — это люди, которые верят в партию и именно с ней связывают развитие Самарской области", — отметили в региональном исполкоме.
Напомним, что предварительное голосование "Единой России" прошло в электронном формате. Победители процедуры представят партию на выборах в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу осенью 2026 года.
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!