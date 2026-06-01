Явка в Самарской области на предварительное голосование "Единой России" составила 300 тыс. человек

В Самарской области участие в отборе кандидатов, которые представят партию на осенних выборах, приняли 296 562 человека. Явка составила 12,47%, что свидетельствует о высокой заинтересованности жителей региона в честной и открытой процедуре отбора своих представителей в Государственную Думу РФ и Самарскую Губернскую Думу.

Особое внимание в ходе кампании было уделено участникам специальной военной операции. На все уровни выборов по стране заявились более 1300 участников СВО, в Самарской области — 31 человек. В Самарской области одними из победителей предварительного голосования стали участники СВО, Герои России Денис Портнягин и Михаил Тамбовцев, а также дважды кавалер Ордена мужества Рамис Терегулов.

Предварительное голосование стало не только конкурсным отбором, но и площадкой для диалога с избирателями. Кандидаты ПГ и партактив начали сбор предложений в Народную программу 2.0., от Самарской области было подано более 8,5 тысяч предложений на сайте "Есть результат" и более 9 тысяч инициатив — от жителей на встречах с кандидатами.

"Те, кто поддержал предварительное голосование, приняв в нем участие, — это люди, которые верят в партию и именно с ней связывают развитие Самарской области", — отметили в региональном исполкоме.

Напомним, что предварительное голосование "Единой России" прошло в электронном формате. Победители процедуры представят партию на выборах в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу осенью 2026 года.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

