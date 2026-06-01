Эксперт Авито выступил на онлайн-марафоне "Мой бизнес — моё будущее"

Минэкономразвития России и Национальное агентство "Мой бизнес" провели масштабный онлайн-марафон "Мой бизнес — моё будущее", где выступили эксперты с большим практическим опытом. Директор по медиапроектам и маркетинговым коммуникациям Ozon Мария Вассерман и руководитель категорий "Красота и здоровье" и "Обучение" в Авито Услугах Игорь Санников рассказали о партнерстве с цифровыми платформами, ставшими обязательной частью любого современного бизнеса, которому нужны разные каналы продаж.
Компания Авито ведет системную работу по поддержке МСП. Действует совместная программа Авито и Минэкономразвития РФ, благодаря которой предприниматели могут получить дополнительные бонусы на продвижение. Эксперты платформы активно участвуют в образовательных инициативах МЭР.
"Малый бизнес создаёт локальные рабочие места, поддерживает цепочки поставок, даёт людям возможность зарабатывать. Мы видим, как предприниматели из Калининграда и Владивостока, из маленьких мастерских и локальных брендов превращают свои навыки в устойчивый бизнес — и делают это на Авито. Платформа позволяет начать без крупных стартовых затрат и отдельной инфраструктуры: найти клиентов, подобрать команду, продвигаться и масштабироваться. Партнёрство с Минэкономразвития показывает, что поддержка МСП эффективна, когда она встраивается в реальную среду ведения бизнеса", — прокомментировал старший управляющий директор "Авито" Артём Кумпель.
В течение 10 часов эксперты обсуждали возможности адаптации сектора МСП к новым экономическим условиям при поддержке государства — это интеграция в платформенную экономику, внедрение креативной составляющей в продукт, а также использование искусственного интеллекта и автоматизация рутинных процессов.
Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова рассказала про инструменты государственной поддержки малого и среднего бизнеса и представила национальную программу "Креативный код. Россия", которая входит в перечень мегапроектов Минэкономразвития России для выполнения национальных задач по развитию креативной экономики. Задача программы — помочь российскому сектору МСП разработать новое поколение продукта с креативной составляющей, ценность которого может вырасти в 2–3 раза. Участие бесплатное, зарегистрироваться могут собственники и топ-менеджеры креативного и производственного малого и среднего бизнеса.
"Новый уклад предпринимательства основан на инновациях, цифровизации, развитии интеллектуального капитала. Во всем мире креативная экономика растет в 4 раза быстрее сырьевой. Поэтому нам нужно диверсифицировать сегмент МСП, чтобы перевести адаптационный период в рост и увеличить в том числе к 2030 году вклад креативных индустрий в ВВП страны. Предпринимателям сейчас очень важно понимать современные механизмы функционирования экономики, чтобы пересобрать бизнес-модель и найти новые точки роста. Мы организовали образовательный марафон, пригласили топовых спикеров, результат — почти 1 млн просмотров. В основном подключались предприниматели из крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, средний возраст — 35–44 года. Будем продолжать такую программу", — отметила Татьяна Илюшникова.
