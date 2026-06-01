Губернатор Свердловской области Денис Паслер с рабочим визитом посетил завод "Хромпик" в Первоуральске

29 мая в Первоуральске на заводе "Хромпик", входящего в Группу компаний "Полипласт", прошла рабочая встреча губернатора Свердловской области Дениса Паслера, председателя совета директоров ГК "Полипласт" Александра Шамсутдинова и генерального директора АО "Хромпик" Александра Кожухаря.

Ключевой темой обсуждения стала инвестиционная программа проекта по модернизации предприятия, рассчитанного на 2024–2027 годы.

"Реализация приоритетного инвестиционного проекта по модернизации производственного комплекса АО "Хромпик" — это наглядный пример того, что Средний Урал как промышленный центр страны продолжает успешно укреплять и наращивать индустриальные мощности. Полностью завершить эту работу на АО "Хромпик" планируют к 2027 году. Важно уделить особое внимание экологичности производства — эту задачу обсудили с руководством предприятия", — рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Модернизация обеспечила переход на новую технологию — бескальциевый метод производства монохромата натрия. Благодаря этому достигается снижение количества шлама на 23% и класса отхода до малоопасного, что позволяет перерабатывать отходы производства с последующей трансформацией в новые виды продукции.

"На сегодня достигнуты существенные результаты: закуплено оборудование, строительство инженерной инфраструктуры с запуском нового энергоцентра выполнено более чем на 70%. Уже реализуется первый этап замкнутого оборотного цикла водоснабжения производства", — отметил председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов.

Особое внимание на встрече было уделено социально-экономическому развитию региона. За последнее время численность сотрудников АО "Хромпик" выросла на 69%. Завод реализует масштабную социальную программу, включающую предоставление компенсаций и льгот для персонала, обучение в сотрудничестве с УрФУ и Первоуральским политехникумом.

Вклад предприятия в развитие городской среды не ограничивается производством. В рамках подписанного ранее соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Свердловской области, муниципальным округом Первоуральск и АО "Полипласт" предприятие активно развивает спортивную инфраструктуру: отремонтированы стадион "Хромпик" и Ледовый дворец спорта. Компания поддерживает профессиональный и детский спорт, раннюю профориентацию, систему здравоохранения и культуру. Проводятся мероприятия по благоустройству микрорайона Хромпик.