DION запустил "Умный поиск" по встречам и протоколам

DION запустил "Умный поиск" по встречам и протоколам

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Платформа корпоративных коммуникаций DION (входит в ИТ-холдинг Т1) представила новый функционал — "Умный поиск", который помогает быстро находить нужную информацию в записях видео-встреч и протоколах. Решение построено на основе RAG-поиска (Retrieval‑Augmented Generation, генерация с дополнительным поиском), который объединяет LLM и превращает рабочие обсуждения в удобную базу знаний для всей команды.

Теперь встречи — это не просто архив видео, к которому сложно возвращаться, а источник информации, с которым можно работать в пару кликов. Пользователь задает вопрос в свободной форме, а система находит ответ в доступных ему записях, показывает нужный фрагмент и сразу переводит к нужному моменту обсуждения.

Новый функционал помогает быстрее восстанавливать контекст, находить договоренности и экономить время на повторном просмотре встреч. Это особенно важно для крупных команд, где значительная часть рабочих решений принимается именно на звонках и совещаниях. По данным исследования ИТ-холдинга Т1, для 20% компаний наличие подобного ИИ-инструментария в UC-платформах является критически важным.

Также в сервисе предусмотрены дополнительные фильтры поиска: по периоду времени, конкретным участникам встречи, выбранным спикерам, и по собственным видео. При этом поиск выполняется только по тем записям, к которым у пользователя есть доступ.

"Сегодня значительная часть рабочих решений фиксируется в видеоформате — на созвонах, презентациях и внутренних обсуждениях. При этом объем такого контента быстро растет: только в апреле 2026 года пользователи DION создали и загрузили 65,4 тыс. видео, почти в два раза больше, чем годом ранее. В таком массиве записей компаниям важно не потерять ключевые договоренности, решения и контекст обсуждений. "Умный поиск" решает именно эту задачу: помогает быстро находить нужные фрагменты встреч и превращает видеоархив в полноценный рабочий инструмент для команды", — отметил Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций DION.

Сейчас "Умный поиск" работает в контуре банка ВТБ. В планах команды DION — поэтапно в течение этого года масштабировать новый функционал на всех пользователей.

"Умный поиск по содержанию в DION поможет сотрудникам ВТБ выбирать обсуждения по контексту, а также находить конкретные артефакты (достижения, договорённости, поручения, проблемы). Фильтры по периоду, участникам и спикерам повышают точность поиска, а ограниченный доступ к записям обеспечивает безопасность данных. В результате повышается эффективность системы протоколирования DION", — комментирует Антон Бабак, директор Управления перспективных алгоритмов машинного обучения Департамента анализа данных и моделирования Банка ВТБ.

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

