16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"МТТЕХ" и ИТ-холдинг Т1 договорились о совместном развитии технологий в городском транспорте Нейросеть GigaChat Сбера поможет инженерам-проектировщикам ИТ-холдинг Т1 и холдинг "Азимут" представили российский ПАК для масштабирования частных облаков на процессорах пятого поколения Оператор связи заявил о переизбытке госрегулирования в телеком-отрасли Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

ИТ Транспорт и связь

Нейросеть GigaChat Сбера поможет инженерам-проектировщикам

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Инженерам больше не придётся часами разбирать чертежи вручную — в этом им помогут ИИ-ассистенты, разработанные Сбером и Институтом AIRI на базе нейросети GigaChat. Один предназначен для проектирования процессов изготовления деталей, второй — для обратного проектирования (когда по уже готовой детали нужно восстановить её точную цифровую модель). Уникальные R&D-разработки Сбера были представлены на конференции ЦИПР—2026.

Технологии уже проходят пилотные испытания на трех крупнейших промышленных предприятиях России: АО "Технодинамика", АО "Тяжмаш", АО "Объединённая двигателестроительная корпорация".

Ассистент инженера-технолога на базе нейросети GigaChat от Сбера поможет в разработке технологии изготовления деталей. Технологу достаточно загрузить в систему конструкторскую документацию на изделие. ИИ проанализирует данные и выдаст прототип технологического процесса: с описанием каждого этапа, маршрутной картой и списком оборудования предприятия, необходимого для изготовления детали. Сотрудник может сразу загрузить этот результат в САПР технологических процессов предприятия, чтобы проверить, внести правки и утвердить. Сейчас модель уже интегрирована в тестовом режиме с САПР технологических процессов Аскон Вертикаль.

Вторая R&D разработка — Ассистент инженера-конструктора — решает задачу обратного проектирования. Суть в том, чтобы по входным данным разного вида (реальная деталь или чертёж) получить точную цифровую CAD-модель с "деревом построения", которую можно редактировать на компьютере. Раньше это приходилось делать специалисту вручную, долго воссоздавая правильную геометрию. Теперь этим занимается искусственный интеллект. Он анализирует облако точек детали и пошагово строит полноценную CAD-модель. Вариант решения, автоматически преобразующего 2D-чертежи в редактируемые 3D-модели, сейчас находится в разработке. Этот инструмент позволит быстро оцифровать накопленные бумажные архивы конструкторской документации и сразу приступить к цифровой модернизации изделий. Построенную CAD-модель можно сразу загрузить в любые популярные инженерные российские системы — Компас-3D, T-Flex CAD или Сарус+ — и доработать (это тестовая интеграция). Результат — скорость реверс-инжиниринга вырастает в разы, а объём утомительного ручного моделирования резко сокращается.

Дарина Краснова, директор департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка:

"Нам удалось создать надежного цифрового помощника для инженеров, способного взять на себя всю рутинную работу: анализ геометрии деталей, подбор необходимого оборудования и создание базового каркаса моделей. Теперь специалист сможет сосредоточиться исключительно на важных творческих задачах — проверке и улучшении конструкции там, где это действительно нужно. Такой подход — залог будущего промышленной индустрии, где человек и искусственный интеллект работают рука об руку, дополняя друг друга и повышая эффективность деятельности. Сегодня наши инновационные разработки успешно внедряются на трех крупных российских заводах, открывая новую страницу развития отечественного производства".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31