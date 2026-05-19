Нейросеть GigaChat Сбера поможет инженерам-проектировщикам

Инженерам больше не придётся часами разбирать чертежи вручную — в этом им помогут ИИ-ассистенты, разработанные Сбером и Институтом AIRI на базе нейросети GigaChat. Один предназначен для проектирования процессов изготовления деталей, второй — для обратного проектирования (когда по уже готовой детали нужно восстановить её точную цифровую модель). Уникальные R&D-разработки Сбера были представлены на конференции ЦИПР—2026.

Технологии уже проходят пилотные испытания на трех крупнейших промышленных предприятиях России: АО "Технодинамика", АО "Тяжмаш", АО "Объединённая двигателестроительная корпорация".

Ассистент инженера-технолога на базе нейросети GigaChat от Сбера поможет в разработке технологии изготовления деталей. Технологу достаточно загрузить в систему конструкторскую документацию на изделие. ИИ проанализирует данные и выдаст прототип технологического процесса: с описанием каждого этапа, маршрутной картой и списком оборудования предприятия, необходимого для изготовления детали. Сотрудник может сразу загрузить этот результат в САПР технологических процессов предприятия, чтобы проверить, внести правки и утвердить. Сейчас модель уже интегрирована в тестовом режиме с САПР технологических процессов Аскон Вертикаль.

Вторая R&D разработка — Ассистент инженера-конструктора — решает задачу обратного проектирования. Суть в том, чтобы по входным данным разного вида (реальная деталь или чертёж) получить точную цифровую CAD-модель с "деревом построения", которую можно редактировать на компьютере. Раньше это приходилось делать специалисту вручную, долго воссоздавая правильную геометрию. Теперь этим занимается искусственный интеллект. Он анализирует облако точек детали и пошагово строит полноценную CAD-модель. Вариант решения, автоматически преобразующего 2D-чертежи в редактируемые 3D-модели, сейчас находится в разработке. Этот инструмент позволит быстро оцифровать накопленные бумажные архивы конструкторской документации и сразу приступить к цифровой модернизации изделий. Построенную CAD-модель можно сразу загрузить в любые популярные инженерные российские системы — Компас-3D, T-Flex CAD или Сарус+ — и доработать (это тестовая интеграция). Результат — скорость реверс-инжиниринга вырастает в разы, а объём утомительного ручного моделирования резко сокращается.

Дарина Краснова, директор департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка:

"Нам удалось создать надежного цифрового помощника для инженеров, способного взять на себя всю рутинную работу: анализ геометрии деталей, подбор необходимого оборудования и создание базового каркаса моделей. Теперь специалист сможет сосредоточиться исключительно на важных творческих задачах — проверке и улучшении конструкции там, где это действительно нужно. Такой подход — залог будущего промышленной индустрии, где человек и искусственный интеллект работают рука об руку, дополняя друг друга и повышая эффективность деятельности. Сегодня наши инновационные разработки успешно внедряются на трех крупных российских заводах, открывая новую страницу развития отечественного производства".