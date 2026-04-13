"Технически готовы, ментально — нет": эксперт ИТ-холдинга Т1 оценил ИИ‑зрелость российского бизнеса

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Российский бизнес прошел лишь около 30% пути к массовому внедрению искусственного интеллекта: технически многие компании уже готовы, но ментально — ещё нет. Так оценил уровень ИИ‑зрелости на конференции Data Fusion заместитель руководителя направления Т1 ИИ (ИТ-холдинга Т1) Сергей Карпович.

Он отметил, что для того, чтобы ИИ стал массовым и эффективным инструментом, а не витринной технологией, бизнесу нужно одновременно продвинуться по трём направлениям. Первый трек — технологический: выстроенная архитектура, структурированные данные и база знаний. Второй — готовность команды работать с новыми инструментами: речь не только о специалистах в ИТ и Data Science, но и о "линейном" менеджменте, который начинает использовать ИИ в прикладных задачах. Третий вектор — пересборка бизнес‑процессов, без которой добиться ощутимого эффекта от ИИ невозможно.

По оценке эксперта, рынок остается сильно дифференцированным. Крупные банки, телеком‑ и нефтегазовые компании уже завершили цифровую трансформацию или находятся на её финальной стадии, подготовили платформу для внедрения ИИ и активно интегрируют машинное обучение в операционные процессы. Малому и среднему бизнесу, у которого не готова инфраструктура и нет культуры работы с данными, войти в ИИ‑повестку заметно сложнее.

Говоря о барьерах, Карпович подчеркнул, что часто упоминаемые дефицит вычислительных мощностей и нехватка кадров в ряде случаев переоценены. "Если руководство понимает, что без ИИ у компании нет будущего, ресурсы чаще всего находятся: уже есть LLM‑модели, которые обсчитываются на одной видеокарте и не требуют заоблачных бюджетов. Да и подготовка специалистов при наличии современных инструментов — решаемая задача", — сказал он. Куда серьезнее, по мнению эксперта, вызовы, связанные с доверием к ИИ и информационной безопасностью: в критичных процессах ошибки могут иметь чувствительные последствия.

На финишной прямой к более широкому внедрению ИИ бизнесу предстоит выстроить многоуровневые системы безопасности и пересмотреть принципы киберзащиты в условиях, когда искусственный интеллект становится частью базовой инфраструктуры компаний.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

