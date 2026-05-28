Студенты бакалаврских программ ИТ-холдинга Т1, МАИ и Финансового университета разработали 20 ИТ-решений

Студенты программ бакалавриата "Топ-ИТ" и "Топ-ИИ" от ИТ-холдинга Т1, Московского авиационного института и Финансового университета при Правительстве РФ за пять дней разработали 20 прототипов ИТ-решений: сервис для подбора облачных продуктов, систему раннего предупреждения финансовых кризисов, сервис для прогнозирования числа гостей в сети быстрого питания и планирования расписания рабочих смен сотрудников, а также ИИ-ассистента для работы с данными. Лучшие проекты будут использованы в бизнес-процессах реальных компаний.

Количество вакансий для начинающих специалистов без опыта работы в ИТ-отрасли составляет всего 10% в 2026 году — это в три раза меньше, чем в других отраслях. Сегодня работодатели ждут от джуниоров не только теоретической базы, но и реальных прикладных навыков, понимания бизнес-задач, цифровых компетенций, в том числе умения применять ИИ, и готовности к постоянному обучению.

Студенты МАИ и Финансового университета при Правительстве РФ приняли участие в выездном проектно-образовательном интенсиве VI Весенняя школа "Информационные технологии и искусственный интеллект" — за несколько дней они прошли путь от разработки идеи до создания прототипов ИТ-решений. Генеральным партнером проекта выступил ИТ-холдинг Т1, который системно сотрудничает с этими вузами. Совместно с МАИ холдинг развивает бакалаврские программы "Топ-ИТ", где учат разрабатывать и внедрять системы машинного обучения, а вместе с Финансовым университетом — программу "Топ-ИИ" по прикладному машинному обучению. Особый акцент на каждом этапе обучения уделяется развитию практических навыков у будущих ИТ-специалистов.

Ключевой частью образовательного интенсива стал хакатон, где 60 студентов работали над реальными кейсами от партнеров университетов: ИТ-холдинга Т1, ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ), "Технологии — и точка" и Национального центра социально-экономических данных. Эксперты ИТ-холдинга Т1 подготовили задание — командам нужно было разработать систему, которая помогает подбирать облачные сервисы по контексту задачи: бюджету, технологическому стеку, региону размещения данных и регуляторным требованиям. В процессе работы начинающие специалисты применяли методы машинного обучения, математического моделирования, анализа данных и разработки интерфейсов.

В течение всего проекта студентов сопровождали куратор и эксперт ИТ-холдинга Т1, которые ежедневно проводили чек-поинты и давали обратную связь. Параллельно участники посещали образовательные мастер-классы, в том числе от специалистов холдинга. Финалом школы стала защита 20 итоговых проектов — жюри уделяли особое внимание не только технической реализации, но и командной работе, а также самой презентации решения. Лучшие команды получили призы от вузов и компаний-партнеров.

"Интенсив стал отличной возможностью для молодых специалистов применить свои знания в условиях, максимально приближенных к проектной работе в ИТ-компаниях. Ребята объединили полученные во время обучения компетенции и предложили наиболее эффективные решения важных задач ИТ-бизнеса. Такой практический опыт становится фундаментом для быстрого и успешного старта в карьере", — отметила Ксения Румбешт, директор департамента корпоративного обучения и развития талантов ИТ-холдинга Т1, руководитель Т1 Цифровая Академия.