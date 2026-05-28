Яхт-клуб "Ширяево" выплатит Самарской области более 16 млн рублей

Крупную сумму компания должна вернуть в бюджет Самарской области из-за того, что получила субсидию, а туристический объект не построила. На главу фирмы недавно завели уже второе уголовное дело.
Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску Министерства туризма региона к яхтенному клубу "Ширяево". Согласно решению суда, ответчик должен вернуть в бюджет региона проценты за пользование чужими деньгами в размере более 16 млн рублей.
Как следует из информации суда, изначально минтуризма подавало иск о взыскании с яхтенного клуба денег, полученных в форме субсидии в размере 87 209 302 руб. 33 коп., а также неустойки. Позже требования были уточнены.
Напомним, директор ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" Артем Костромитин был задержан за мошенничество с субсидией на 87 млн рублей. Предполагается, что деньги взяли из бюджета на развитие туризма, но объект не построили. В процессе разбирательства яхтенный клуб вернул 87 млн в бюджет.
Позже в отношении Костромитина возбудили второе уголовное дело. По данным СК, с января 2023 г. подозреваемый вместе с сообщниками незаконно получил грант в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", оформив субсидию на модульные конструкции, но не собирался их устанавливать.
