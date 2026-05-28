Яхт-клуб "Ширяево" выплатит Самарской области более 16 млн рублей

Крупную сумму компания должна вернуть в бюджет Самарской области из-за того, что получила субсидию, а туристический объект не построила. На главу фирмы недавно завели уже второе уголовное дело.

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску Министерства туризма региона к яхтенному клубу "Ширяево". Согласно решению суда, ответчик должен вернуть в бюджет региона проценты за пользование чужими деньгами в размере более 16 млн рублей.

Как следует из информации суда, изначально минтуризма подавало иск о взыскании с яхтенного клуба денег, полученных в форме субсидии в размере 87 209 302 руб. 33 коп., а также неустойки. Позже требования были уточнены.

Напомним, директор ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" Артем Костромитин был задержан за мошенничество с субсидией на 87 млн рублей. Предполагается, что деньги взяли из бюджета на развитие туризма, но объект не построили. В процессе разбирательства яхтенный клуб вернул 87 млн в бюджет.

Позже в отношении Костромитина возбудили второе уголовное дело. По данным СК, с января 2023 г. подозреваемый вместе с сообщниками незаконно получил грант в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", оформив субсидию на модульные конструкции, но не собирался их устанавливать.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

