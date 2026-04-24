На директора яхтенного клуба "Ширяево" завели второе уголовное дело

Директор ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" стал фигурантом второго уголовного дела. Как сообщает СУ СК по Самарской области, мужчину подозревают в мошенничестве на 5,4 млн рублей.

По данным СК, с января 2023 г. подозреваемый вместе с сообщниками незаконно получил грант в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", оформив субсидию на модульные конструкции, но не собирался их устанавливать.

Ранее директор яхт-клуба в Ширяево Артем Костромитин уже обвинялся в хищении 87 млн рублей бюджетных средств. По информации облсуда, подозреваемый в "туристической афере" вернул деньги правительству.