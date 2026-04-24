Подозреваемый в "туристической афере" на 87 млн Костромитин вернул деньги правительству

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд изменил меру пресечения в отношении директора ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" Артема Костромитина, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Изначально Костромитин был под арестом, который он обжаловал.

"В судебном заседании апелляционной инстанции стороной защиты представлены платежные поручения о перечислении на счет министерства туризма Самарской области: 87 209 302,33 рубля — возврат субсидии и 1 103 854,73 рубля — проценты по основному долгу", — уточнили в облсуде.

Суд направил запрос в министерство туризма для проверки информации. Министерство подтвердило возврат денег. "Принимая во внимание, что денежные средства, инкриминируемые обвиняемому как причинение ущерба, возмещены в бюджет в полном объеме, степень общественной опасности (инкриминируемое органом следствия преступление совершено без применения насилия или угрозы его применения), учитывая, что спор между министерством и ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" длится с начала 2025 г. и за это время обвиняемый не предпринимал мер, чтобы скрыться или оказывать давление на свидетелей, а органом следствия не было представлено объективных данных, указывающих на выполнение обвиняемым подобных действий, суд апелляционной инстанции изменил меру пресечения на домашний арест", — рассказали в областном суде.

Напомним, уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере возбуждено 1 апреля текущего года. Предполагается, что деньги взяли из бюджета на развитие туризма, но объект не построили.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

