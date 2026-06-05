Жительница Самары получила условный срок и 800 тысяч штрафа за регистрацию мигрантов

В пятницу, 5 июня, Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении женщины, которая фиктивно ставила на учет иностранных граждан. Ей вменили 89 эпизодов.

Согласно материалам дела, обвиняемая через МФЦ в 2024-2026 гг. ставила на учет мигрантов в своей квартире в Красноглинском районе. При этом фактически они в ней не жили.

"Своими действиями подсудимая создала условия для незаконного пребывания иностранцев на территории РФ и тем самым лишила возможности отдел организации миграционного учета отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по Самарской области осуществлять контроль за их местонахождением, передвижением по территории РФ и соблюдением ими правил миграционного учета", - поясняют в суде.

При этом женщина ранее уже была судима за такие преступления.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года, а также со штрафом в доход государства в 800 тыс. рублей.