Жительница Самары получила условный срок и 800 тысяч штрафа за регистрацию мигрантов

В пятницу, 5 июня, Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении женщины, которая фиктивно ставила на учет иностранных граждан. Ей вменили 89 эпизодов.
Согласно материалам дела, обвиняемая через МФЦ в 2024-2026 гг. ставила на учет мигрантов в своей квартире в Красноглинском районе. При этом фактически они в ней не жили.
"Своими действиями подсудимая создала условия для незаконного пребывания иностранцев на территории РФ и тем самым лишила возможности отдел организации миграционного учета отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по Самарской области осуществлять контроль за их местонахождением, передвижением по территории РФ и соблюдением ими правил миграционного учета", - поясняют в суде.
При этом женщина ранее уже была судима за такие преступления.
Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года, а также со штрафом в доход государства в 800 тыс. рублей.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???