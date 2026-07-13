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Суды Происшествия

РЖД заплатит покалечившейся пассажирке 100 тысяч рублей

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Тольятти получила компенсацию морального вреда за инцидент на железнодорожной платформе, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент случился в марте 2025 года. Женщина ехала на электропоезде от платформы Средневолжская до станции Жигулевское море. Когда она выходила из вагона, то поскользнулась на наледи на ступенях и упала на платформу, в результате чего получила травму руки.

Поскольку пострадавшая не могла самостоятельно отстоять свои права, в суд с иском обратился Куйбышевский транспортный прокурор. Железнодорожный районный суд Самары удовлетворил требования; с ОАО "РЖД" взыскали компенсацию в пользу пассажирки за некачественные услуги пригородной перевозки.

 

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