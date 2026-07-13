РЖД заплатит покалечившейся пассажирке 100 тысяч рублей

Жительница Тольятти получила компенсацию морального вреда за инцидент на железнодорожной платформе, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Инцидент случился в марте 2025 года. Женщина ехала на электропоезде от платформы Средневолжская до станции Жигулевское море. Когда она выходила из вагона, то поскользнулась на наледи на ступенях и упала на платформу, в результате чего получила травму руки.
Поскольку пострадавшая не могла самостоятельно отстоять свои права, в суд с иском обратился Куйбышевский транспортный прокурор. Железнодорожный районный суд Самары удовлетворил требования; с ОАО "РЖД" взыскали компенсацию в пользу пассажирки за некачественные услуги пригородной перевозки.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???