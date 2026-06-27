Спор из-за дешевых сигарет в Тольятти закончился выстрелом в голову и уголовным делом

В суд направлено уголовное дело в отношении ранее несудимого мастера-приемщика металла, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), сообщает прокуратура Автозаводского района г. Тольятти.
35-летний мужчина ночью 7 февраля в Тольятти встречался с другом. После того, как он забрал товарища после работы с проходной завода, они поехали в кафе, где поужинали и пообщались.
"На обратном пути подсудимый по просьбе друга зашел в круглосуточный магазин "Продукты" на ул. Фрунзе, где сделал продавцу замечание по поводу торговли дешевыми сигаретами "КЕНТ 4", курить которые он не будет. Находящиеся в магазине трое ранее незнакомых ему мужчин выразили свое несогласие с высокомерным поведением покупателя, между ними возник словесный конфликт", - говорится в релизе ведомства.
Затем все участники словесной перепалки вышли на улицу, где продолжилось выяснение отношений. В какой-то момент подсудимый достал имевшееся при нем огнестрельное оружие МР-79-9ТМ калибра 9 мм, пригодное для стрельбы, и с близкого расстояния произвел один выстрел в голову потерпевшего.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у потерпевшего обнаружена черепно-мозговая травма, включающая рану височной области, ушиб головного мозга средней степени и кровоизлияние, что повлекло причинение вреда здоровью средней тяжести.
Вину в содеянном мужчина не признал, пояснив, что действовал исключительно в целях самообороны, когда увидел, что мужчины его окружают, а потерпевший попытался отнять у него пистолет, схватил его за руку, поэтому выстрел был непроизвольным.
Уголовное дело направлено в суд Автозаводского района Тольятти для рассмотрения.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???