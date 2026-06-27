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Суды Происшествия

Спор из-за дешевых сигарет в Тольятти закончился выстрелом в голову и уголовным делом

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суд направлено уголовное дело в отношении ранее несудимого мастера-приемщика металла, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), сообщает прокуратура Автозаводского района г. Тольятти.

35-летний мужчина ночью 7 февраля в Тольятти встречался с другом. После того, как он забрал товарища после работы с проходной завода, они поехали в кафе, где поужинали и пообщались. 

"На обратном пути подсудимый по просьбе друга зашел в круглосуточный магазин "Продукты" на ул. Фрунзе, где сделал продавцу замечание по поводу торговли дешевыми сигаретами "КЕНТ 4", курить которые он не будет. Находящиеся в магазине трое ранее незнакомых ему мужчин выразили свое несогласие с высокомерным поведением покупателя, между ними возник словесный конфликт", - говорится в релизе ведомства.

Затем все участники словесной перепалки вышли на улицу, где продолжилось выяснение отношений. В какой-то момент подсудимый достал имевшееся при нем огнестрельное оружие МР-79-9ТМ калибра 9 мм, пригодное для стрельбы, и с близкого расстояния произвел один выстрел в голову потерпевшего.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у потерпевшего обнаружена черепно-мозговая травма, включающая рану височной области, ушиб головного мозга средней степени и кровоизлияние, что повлекло причинение вреда здоровью средней тяжести.

Вину в содеянном мужчина не признал, пояснив, что действовал исключительно в целях самообороны, когда увидел, что мужчины его окружают, а потерпевший попытался отнять у него пистолет, схватил его за руку, поэтому выстрел был непроизвольным.

Уголовное дело направлено в суд Автозаводского района Тольятти для рассмотрения.

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