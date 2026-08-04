В Тольятти осудили организатора и фармацевтов за сбыт сильнодействующих препаратов в аптеке

Самарский областной суд рассмотрел апелляции по уголовному делу в отношении бывшего директора аптечной сети "Амедея" Дмитрия Пунько и фармацевтов Юлии Прокофьевой и Ирины Алямкиной. Ранее Центральный районный суд Тольятти признал их виновными в создании организованной группы для незаконного сбыта рецептурных сильнодействующих средств (ч. 3 ст. 234 УК РФ).

По данным следствия, с марта 2022 г. по октябрь 2024 г. участники действовали по отлаженной схеме: Пунько, выступая организатором, получал крупные партии препаратов от неустановленного поставщика, доставлял их либо в аптеку, либо хранил у себя дома, а затем распределял между соучастницами. Прокофьева и Алямкина обеспечивали хранение товара, в том числе в аптеке, квартирах и гаражах.

В ходе обысков правоохранители изъяли десятки тысяч таблеток. У организатора нашли свыше 11 000 капсул (более 4,6 кг), а у одного из фармацевтов — 749 тыс. рублей наличными. Также изъяты мобильные телефоны и пустые упаковки.

По итогам апелляционного рассмотрения суд исключил из приговора квалифицирующий признак "незаконная перевозка сильнодействующих веществ" в отношении Пунько и Алямкиной — это привело к смягчению наказания. В остальной части приговор оставлен без изменений. Жалобы защиты удовлетворены частично, представление прокурора отклонено.

По совокупности преступлений Пунько назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Прокофьевой– 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Алямкиной - 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

