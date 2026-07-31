Наркозавимый из Новокуйбышевска получил 400 часов обязательных работ за хранение запрещенки

В Новокуйбышевске суд приговорил задержанного полицейскими за хранение запрещенных веществ наркозависимого местного жителя к 400 часам обязательных работ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В январе текущего года полицейским поступила информация о том, что безработный 46-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, причастен к хранению запрещенных веществ.
С целью проверки поступивших сведений оперативники и кинолог со служебной собакой в присутствии понятых провели обследование места жительства предполагаемого злоумышленника. В тумбочке они обнаружили сумку, из кармана которой изъяли зип-пакет с порошком и обернутый в фантик от конфеты сверток с веществом белого цвета, а в коробке из-под телефона — десять запечатанных ампул с маркировкой "Морфин".
В ходе опроса мужчина пояснил, что все изъятое принадлежит ему, он периодически употребляет наркотические средства, которые приобретает через сеть Интернет. Данные сведения нашли свое подтверждение в ходе предварительного расследования.
Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество, хранящееся в зип-пакете и конфетной обертке, является производным наркотического вещества в значительном размере. А изъятые у злоумышленника ампулы содержат в своем составе морфин общей массой 1 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.
Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 228 УК РФ, в отношении задержанного объединены в одно производство, расследованы и направлены в суд.
Новокуйбышевский городской суд доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и с учетом всех обстоятельств назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов. Приговор вступил в законную силу. Кроме того, осужденного обязали пройти лечение и медико-социальную реабилитацию у врача-нарколога.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.