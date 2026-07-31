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Суды Происшествия

Наркозавимый из Новокуйбышевска получил 400 часов обязательных работ за хранение запрещенки

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске суд приговорил задержанного полицейскими за хранение запрещенных веществ наркозависимого местного жителя к 400 часам обязательных работ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В январе текущего года полицейским поступила информация о том, что безработный 46-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, причастен к хранению запрещенных веществ.

С целью проверки поступивших сведений оперативники и кинолог со служебной собакой в присутствии понятых провели обследование места жительства предполагаемого злоумышленника. В тумбочке они обнаружили сумку, из кармана которой изъяли зип-пакет с порошком и обернутый в фантик от конфеты сверток с веществом белого цвета, а в коробке из-под телефона — десять запечатанных ампул с маркировкой "Морфин".

В ходе опроса мужчина пояснил, что все изъятое принадлежит ему, он периодически употребляет наркотические средства, которые приобретает через сеть Интернет. Данные сведения нашли свое подтверждение в ходе предварительного расследования.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество, хранящееся в зип-пакете и конфетной обертке, является производным наркотического вещества в значительном размере. А изъятые у злоумышленника ампулы содержат в своем составе морфин общей массой 1 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 228 УК РФ, в отношении задержанного объединены в одно производство, расследованы и направлены в суд.

Новокуйбышевский городской суд доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и с учетом всех обстоятельств назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов. Приговор вступил в законную силу. Кроме того, осужденного обязали пройти лечение и медико-социальную реабилитацию у врача-нарколога.

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