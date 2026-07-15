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Суды Происшествия

Начальнику Поисково-спасательной службы Олегу Моцарю изменили меру пресечения на домашний арест

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел жалобу стороны защиты начальника поисково-спасательной службы Олега Моцаря. Ранее его заподозрили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Напомним, еще 30 июня Ленинским районным судом Самары Моцарь был заключен под стражу на два месяца - до 28 августа 2026 года. Тогда Моцарю вменили превышение должностных полномочий.

Предполагалось, что спасатели выполняли водолазные работы по очистке дна для фирмы-подрядчика, которая выиграла контракт. По версии защиты, спасатели могли подрабатывать в свободное время, после работы, а Моцарь таких указаний не давал. Ущербом стали 53 тыс. рублей - стоимость топлива при заправке служебного катера, который использовали при работах. Началось расследование и вскоре в деле появился новый эпизод - предполагаемый ущерб составил уже 1,7 млн рублей. По информации правоохранителей, это сумма вознаграждения, которую Моцарь мог получить от аффилированной компании при реализации договора с МАУ "Самарская набережная" по водолазному обследованию водных объектов силами ПСС в 2024 году.

На этой неделе облсуд изменил меру пресечения Олегу Моцарю с ареста на домашний арест. По мнению стороны защиты, служители Фемиды с высокой долей вероятности могли учесть (при принятии решения) сведения о личности подозреваемого: он является ветераном афганской войны, имеет награды, признан заслуженным спасателем России, неоднократно участвовал в спасательных операциях.

Расследование продолжается.

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