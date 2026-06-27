Судимый тольяттинец отправится под суд за выращивание конопли и хранение гранаты

Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрит уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт растений и их частей, содержащих наркотические средства), и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).

47-летний подсудимый с марта 2025 г. до 20 февраля текущего года арендовал квартиру на ул. Ленина, где вырастил коноплю массой почти 2 кг. При проведении обыска сотрудниками полиции в данной квартире обнаружено 16 обрезанных кустов растительного происхождения — конопля.

Также мужчина арендовал вторую квартиру с сентября прошлого года по февраль 2026 г. на ул. Фрунзе, где также выращивал коноплю. При обыске сотрудниками полиции обнаружены и изъяты части кустов конопли в полиэтиленовом пакете.

Сам же подозреваемый проживал на бульваре Королева. При обыске в его квартире обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГД-5. По словам мужчины, он случайно нашел ее на улице и хранил в прикроватной тумбочке.

Дела направлены в суд для рассмотрения, сообщает Прокуратура Автозаводского района Тольятти.