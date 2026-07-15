В Самаре мужчину подозревают в расправе над знакомой за оскорбления

Следователи следственного отдела по Советскому району Самары возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, сообщили в Следственном комитете.
Вечером в субботу, 11 июля, на балконе одной из квартир многоквартирного дома на улице Гагарина обнаружили тело 39-летней женщины. Личность предполагаемого убийцы установили в ходе совместной работы следователей, криминалистов и сотрудников полиции: им оказался мужчина, проживавший вместе с погибшей.
По данным следствия, трагедия разыгралась во время совместного распития спиртных напитков. "В ходе следственных действий подозреваемый пояснил, что между ними при распитии спиртных напитков возник конфликт на почве взаимных оскорблений, в ходе которого он нанес женщине несколько ударов ножом", - уточняют в региональном СУ СК.
Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках