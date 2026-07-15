В Самаре мужчину подозревают в расправе над знакомой за оскорбления

Следователи следственного отдела по Советскому району Самары возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, сообщили в Следственном комитете.

Вечером в субботу, 11 июля, на балконе одной из квартир многоквартирного дома на улице Гагарина обнаружили тело 39-летней женщины. Личность предполагаемого убийцы установили в ходе совместной работы следователей, криминалистов и сотрудников полиции: им оказался мужчина, проживавший вместе с погибшей.

По данным следствия, трагедия разыгралась во время совместного распития спиртных напитков. "В ходе следственных действий подозреваемый пояснил, что между ними при распитии спиртных напитков возник конфликт на почве взаимных оскорблений, в ходе которого он нанес женщине несколько ударов ножом", - уточняют в региональном СУ СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.