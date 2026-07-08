В Самаре за мошенничество с муниципальной недвижимостью будут судить предпринимателя

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве с муниципальной недвижимостью (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мужчина незаконно приобрел право на шесть муниципальных нежилых помещений. В 2019 г. юридическим лицом, руководителем которого являлся обвиняемый, заключены договоры аренды муниципального имущества для оказания медицинских услуг населению. Однако фактически исполнять условия договоров в части назначения использования имущества руководитель организации не намеревался.

Воспользовавшись преимущественным правом выкупа арендованного имущества, в 2021 г. компания приобрела помещения общей площадью 851 кв. м на льготных условиях по заниженной рыночной стоимости, причинив муниципальному бюджету ущерб на сумму свыше 44 млн рублей.

В ходе предварительного расследования в собственность муниципалитета в том числе по искам прокурора возвращено пять объектов.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Самары.

В рамках уголовного дела прокурором заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого стоимости невозвращенного помещения в размере 6,7 млн рублей.