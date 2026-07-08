В Самаре за мошенничество с муниципальной недвижимостью будут судить предпринимателя

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве с муниципальной недвижимостью (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Мужчина незаконно приобрел право на шесть муниципальных нежилых помещений. В 2019 г. юридическим лицом, руководителем которого являлся обвиняемый, заключены договоры аренды муниципального имущества для оказания медицинских услуг населению. Однако фактически исполнять условия договоров в части назначения использования имущества руководитель организации не намеревался.
Воспользовавшись преимущественным правом выкупа арендованного имущества, в 2021 г. компания приобрела помещения общей площадью 851 кв. м на льготных условиях по заниженной рыночной стоимости, причинив муниципальному бюджету ущерб на сумму свыше 44 млн рублей.
В ходе предварительного расследования в собственность муниципалитета в том числе по искам прокурора возвращено пять объектов.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Самары.
В рамках уголовного дела прокурором заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого стоимости невозвращенного помещения в размере 6,7 млн рублей.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках