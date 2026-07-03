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Преступления Происшествия

Полмиллиона штрафа получила многодетная мать из Тольятти за массовую регистрацию мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области суд вынес приговор жительнице Тольятти, причастной к организации фиктивной регистрации иностранцев. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

38-летняя женщина, работавшая на складе одной из коммерческих фирм, в феврале 2025 г. оформила миграционный учет на 58 иностранных граждан по адресу своей прописки. При этом она осознавала, что в ее квартире в многоквартирном доме, где она живет с супругом, имеющим проблемы со здоровьем, и малолетними детьми, физически невозможно разместить столько человек.

"При подаче документов на регистрацию в территориальном отделе по вопросам миграции женщина неоднократно предупреждалась полицейскими об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но от своих противоправных действий не отказалась", — уточнили правоохранители.

Факт массовой фиктивной регистрации выявили участковые в рамках проверки соблюдения миграционного учета. Выяснилось, что десятки людей числятся в одной квартире, но фактически там не живут.

В ходе разбирательства владелица жилья подтвердила, что провела фиктивную регистрацию за вознаграждение в 29 тыс. рублей. Действия женщины расценили как целенаправленное создание условий для нелегального пребывания иностранцев в России.

В отношении многодетной матери правоохранители возбудили, объединили в одно производство и расследовали 20 уголовных дел о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Материалы с обвинительным актом передали в суд. В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемой наложили арест.

В суде женщина признала вину и выразила раскаяние. С учетом обстоятельств дела фигурантке назначили наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

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