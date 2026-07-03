Полмиллиона штрафа получила многодетная мать из Тольятти за массовую регистрацию мигрантов

В Самарской области суд вынес приговор жительнице Тольятти, причастной к организации фиктивной регистрации иностранцев. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.
38-летняя женщина, работавшая на складе одной из коммерческих фирм, в феврале 2025 г. оформила миграционный учет на 58 иностранных граждан по адресу своей прописки. При этом она осознавала, что в ее квартире в многоквартирном доме, где она живет с супругом, имеющим проблемы со здоровьем, и малолетними детьми, физически невозможно разместить столько человек.
"При подаче документов на регистрацию в территориальном отделе по вопросам миграции женщина неоднократно предупреждалась полицейскими об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но от своих противоправных действий не отказалась", — уточнили правоохранители.
Факт массовой фиктивной регистрации выявили участковые в рамках проверки соблюдения миграционного учета. Выяснилось, что десятки людей числятся в одной квартире, но фактически там не живут.
В ходе разбирательства владелица жилья подтвердила, что провела фиктивную регистрацию за вознаграждение в 29 тыс. рублей. Действия женщины расценили как целенаправленное создание условий для нелегального пребывания иностранцев в России.
В отношении многодетной матери правоохранители возбудили, объединили в одно производство и расследовали 20 уголовных дел о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Материалы с обвинительным актом передали в суд. В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемой наложили арест.
В суде женщина признала вину и выразила раскаяние. С учетом обстоятельств дела фигурантке назначили наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках