В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в результате жестокого избиения

Следственный комитет по Самарской области подозревает в совершении преступления 35‑летнего местного жителя. Действия мужчины квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает региональный следком.

Трагедия произошла в августе в квартире пары: во время ссоры подозреваемый нанес 33‑летней сожительнице множественные удары руками и ногами по голове и телу. Женщина скончалась спустя несколько дней в той же квартире.

Сейчас фигурант дела находится под стражей.