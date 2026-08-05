Тольяттинец получил условный срок за "гостеприимство"

Житель Тольятти признан виновным в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков (ч. 1 ст. 232 УК РФ), сообщает прокуратура Самарской области.

Деятельность "гостеприимного" хозяина длилась несколько месяцев с ноября 2025 г. по май 2026 г. и была пресечена правоохранителями.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Знакомые, употреблявшие вещества в квартире, привлечены по КоАП.