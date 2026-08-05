В Самарской области социальный контракт помог ветерану СВО открыть свое дело в строительной отрасли

В Самарской области участники специальной военной операции и члены их семей могут заключить социальные контракты в приоритетном порядке. Такой вид помощи предусмотрен национальным проектом "Семья", реализуемым по поручению президента страны Владимира Путина.
Самарец Михаил Ермаков ушел на СВО добровольцем в 2022 году. После демобилизации по ранению ветеран боевых действий работал по найму, но принял решение профессионально развиваться в сфере строительства и инженерии. Он выбрал установку натяжных потолков как основное направление деятельности. Благодаря социальному контракту приобрел все необходимое оборудование и официально стал предпринимателем — открыл ИП.
"Полученные средства потратил на приобретение нового качественного инструмента для оказания услуг по установке натяжных потолков, а также на продвижение и рекламу, потому что открыл свое дело и хочу заниматься этим дальше. Круто, когда государство так помогает на самом деле", — рассказал Михаил.
На реализацию социального контракта по мероприятию "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" ветеран СВО получил более 335 тыс. рублей.
Всего с января 2026 года жителями Самарской области заключено более 3200 социальных контрактов. На оказание этой меры поддержки в областном бюджете предусмотрено свыше 1,3 млрд руб. (консолидированный бюджет). В начале года глава региона Вячеслав Федорищев объявил о значительном увеличении финансирования социальных контрактов — до 1,3 млрд рублей.
Приоритетное право на заключение соцконтрактов имеют участники СВО и члены их семей, а также многодетные родители.
"Самое главное, что при заключении социального контракта для участников СВО и их семей не учитываются их доходы. Мы помогаем на каждом этапе: от подачи заявления и сбора документов до проработки бизнес-планов и коммерческих предложений. То есть мы работаем с каждым", — поясняет Мария Рузаева, старший инспектор отдела организации социальных выплат № 1 управления по Кировскому району ГКУ СО "ГУСЗН Самарского округа".
"Боец не должен оставаться один ни на поле боя, ни в мирной жизни. У каждого из них должна быть возможность найти свое место в жизни после возвращения с фронта. История Михаила Ермакова — это как раз тот случай, когда человек взял инициативу в свои руки, а государство его поддержало. Социальный контракт — инструмент адаптации, который дает ветерану возможность перевести боевой опыт и дисциплину в гражданскую профессию. Важно, что для участников СВО действует приоритетный порядок и не учитываются доходы — значит, помощь приходит быстрее и без бюрократических барьеров. Мы всегда говорим ребятам: не бойтесь пробовать, мы вас поддержим", — подчеркнул руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Андрей Колотовкин.
Напомним, что социальный контракт — это соглашение между гражданином и органами социальной защиты, по которому государство оказывает финансовую помощь, а получатель обязуется выполнить определенные условия: трудоустроиться, пройти обучение, открыть свое дело или вести личное подсобное хозяйство. Его заключают на срок от 3 до 12 месяцев, а еще 12 месяцев после завершения проводят мониторинг уровня доходов семьи и осуществления предпринимательской, трудовой деятельности, ведения личного подсобного хозяйства.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!