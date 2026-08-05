В Самарской области социальный контракт помог ветерану СВО открыть свое дело в строительной отрасли

В Самарской области участники специальной военной операции и члены их семей могут заключить социальные контракты в приоритетном порядке. Такой вид помощи предусмотрен национальным проектом "Семья", реализуемым по поручению президента страны Владимира Путина.

Самарец Михаил Ермаков ушел на СВО добровольцем в 2022 году. После демобилизации по ранению ветеран боевых действий работал по найму, но принял решение профессионально развиваться в сфере строительства и инженерии. Он выбрал установку натяжных потолков как основное направление деятельности. Благодаря социальному контракту приобрел все необходимое оборудование и официально стал предпринимателем — открыл ИП.

"Полученные средства потратил на приобретение нового качественного инструмента для оказания услуг по установке натяжных потолков, а также на продвижение и рекламу, потому что открыл свое дело и хочу заниматься этим дальше. Круто, когда государство так помогает на самом деле", — рассказал Михаил.

На реализацию социального контракта по мероприятию "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" ветеран СВО получил более 335 тыс. рублей.

Всего с января 2026 года жителями Самарской области заключено более 3200 социальных контрактов. На оказание этой меры поддержки в областном бюджете предусмотрено свыше 1,3 млрд руб. (консолидированный бюджет). В начале года глава региона Вячеслав Федорищев объявил о значительном увеличении финансирования социальных контрактов — до 1,3 млрд рублей.

Приоритетное право на заключение соцконтрактов имеют участники СВО и члены их семей, а также многодетные родители.

"Самое главное, что при заключении социального контракта для участников СВО и их семей не учитываются их доходы. Мы помогаем на каждом этапе: от подачи заявления и сбора документов до проработки бизнес-планов и коммерческих предложений. То есть мы работаем с каждым", — поясняет Мария Рузаева, старший инспектор отдела организации социальных выплат № 1 управления по Кировскому району ГКУ СО "ГУСЗН Самарского округа".

"Боец не должен оставаться один ни на поле боя, ни в мирной жизни. У каждого из них должна быть возможность найти свое место в жизни после возвращения с фронта. История Михаила Ермакова — это как раз тот случай, когда человек взял инициативу в свои руки, а государство его поддержало. Социальный контракт — инструмент адаптации, который дает ветерану возможность перевести боевой опыт и дисциплину в гражданскую профессию. Важно, что для участников СВО действует приоритетный порядок и не учитываются доходы — значит, помощь приходит быстрее и без бюрократических барьеров. Мы всегда говорим ребятам: не бойтесь пробовать, мы вас поддержим", — подчеркнул руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Андрей Колотовкин.

Напомним, что социальный контракт — это соглашение между гражданином и органами социальной защиты, по которому государство оказывает финансовую помощь, а получатель обязуется выполнить определенные условия: трудоустроиться, пройти обучение, открыть свое дело или вести личное подсобное хозяйство. Его заключают на срок от 3 до 12 месяцев, а еще 12 месяцев после завершения проводят мониторинг уровня доходов семьи и осуществления предпринимательской, трудовой деятельности, ведения личного подсобного хозяйства.