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Туризм Общество

В Самаре провели инклюзивную прогулку по архитектурным памятникам

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошла обзорная экскурсия, адаптированная для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Проект реализован министерством туризма Самарской области совместно с региональным туристским информационным центром и при участии уполномоченного по защите прав людей с инвалидностью Екатерины Куприяновой.

Фото: Министерство туризма СО

Участниками экскурсии стали 20 человек. Организаторы мероприятия продемонстрировали, что архитектурное наследие Самары может быть доступно каждому.

Маршрут был выстроен с учетом потребностей маломобильных граждан: в программу включили точки, к которым обеспечены подходы, соответствующие стандартам доступной среды.

На площади Революции участники познакомились со зданием Окружного суда, дальше маршрут проследовал по главной купеческой улице города — ул. Куйбышева. Особое внимание было уделено доступности знаковых объектов — магазина братьев Клодт и гостиницы "Бристоль Жигули". Гости не только осмотрели фасады, но и посетили внутренние помещения, где сохранились интерьеры начала XX века.

Проведенная экскурсия стала практическим шагом к созданию в регионе полноценного инклюзивного туризма. В ближайших планах — сделать подобные прогулки регулярными, а также разработать новые городские маршруты, где наличие пандусов, безопасных покрытий и адаптированной навигации будет базовым стандартом.

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